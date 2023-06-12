القوات الروسية تدمر تجمعات عسكرية تابعة "للواء 1" الخاص بالرئيس الأوكراني
11:21 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 12.06.2023)
© Sputnik . Stringer / / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية
© Sputnik . Stringer //
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، بتدمير 96 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، و102 نقطة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز كتيبة القيادة والرصد التابعة للواء 68 الأوكراني".
كما تم اعتراض الصاروخ التكتيكي الأوكراني "توتشكا أو" عن طريق وسائط الدفاع الجوي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق فارفاروفكا، وروبيجني في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسبورني، ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوباني، ورموفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبودستيبني في مقاطعة خيرسون.
وفي منطقة فريمفسكي، صدت الإجراءات الحاسمة للوحدات المدافعة ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) ثلاث هجمات للعدو من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا لجمهورية دونيتسك الشعبية وفي ليفادنو التابعة لماقطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة.
كما دمرت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والآليات التابعة "للواء المنفصل الأول لرئيس أوكرانيا"، ولواء الدفاع الإقليمي 128، واللواء 31 الميكانيكي، واللواء الأول للدبابات في مناطق بريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا ونيسكوشني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور زابوروجيه، تم تدمير وحدات اللواء الميكانيكي الخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات طيران الجيش ونيران المدفعية بالقرب من نوفودانيلوفكا.
تم القضاء على ما يصل إلى 250 جنديًا أوكرانيًا و5 دبابات و7 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدفع "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر "دي- 30" على هذا المحور.
وعلى محور دونيتسك، دارت أكثر الأعمال العسكرية نشاطًا في منطقتي أفدييفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونجحت مجموعة القوات "الجنوبية" في صد هجومين شنتهما وحدات من المشاة الآلية 59 ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بيرفومايسكوي والأطراف الشمالية لمارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خلال القتال في هذا الاتجاه، لقي ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا حتفهم وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي- 30".
وفي اتجاه كوبيانسك ، دمرت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" وحدات العدو في مناطق نوفوملينسك وماسيوتوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "دي- 20".
وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديًا أوكرانيًا وتدمير سيارة عسكرية واحدة ومدفع هاوتزر "دي-30".