https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الروسية-تدمر-مقر-القيادة-والرصد-التابع-للواء-68-الأوكراني--عاجل-1078025494.html

القوات الروسية تدمر تجمعات عسكرية تابعة "للواء 1" الخاص بالرئيس الأوكراني

القوات الروسية تدمر تجمعات عسكرية تابعة "للواء 1" الخاص بالرئيس الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، بتدمير 96 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، و102 نقطة تمركز للقوى... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T11:21+0000

2023-06-12T11:21+0000

2023-06-12T11:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز كتيبة القيادة والرصد التابعة للواء 68 الأوكراني".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق فارفاروفكا، وروبيجني في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسبورني، ونوفواندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوباني، ورموفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبودستيبني في مقاطعة خيرسون.وفي منطقة فريمفسكي، صدت الإجراءات الحاسمة للوحدات المدافعة ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) ثلاث هجمات للعدو من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا لجمهورية دونيتسك الشعبية وفي ليفادنو التابعة لماقطعة زابوروجيه.وعلى محور زابوروجيه، تم تدمير وحدات اللواء الميكانيكي الخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات طيران الجيش ونيران المدفعية بالقرب من نوفودانيلوفكا.وعلى محور دونيتسك، دارت أكثر الأعمال العسكرية نشاطًا في منطقتي أفدييفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونجحت مجموعة القوات "الجنوبية" في صد هجومين شنتهما وحدات من المشاة الآلية 59 ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بيرفومايسكوي والأطراف الشمالية لمارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه كوبيانسك ، دمرت مدفعية مجموعة القوات "الغربية" وحدات العدو في مناطق نوفوملينسك وماسيوتوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديًا أوكرانيًا وتدمير سيارة عسكرية واحدة ومدفع هاوتزر "دي-30".

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روسيا, رصد عسكري