https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الروسية-تقود-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078027196.html
القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه
القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا على أعتاب منطقة "محيط فريميفسكي". 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:32+0000
2023-06-12T12:32+0000
2023-06-12T12:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال روغوف على الهواء من إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي، بدأ هجوم مضاد من جانب رجالنا، كما أن مركبات الفرقة 127 ستدخل المعركة وتتقدم للأمام.وأشار روغوف إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي يضرب مباشرة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه "في منطقة فريمفسكي، صدت الإجراءات الحاسمة للوحدات المدافعة ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) ثلاث هجمات للعدو من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا لجمهورية دونيتسك الشعبية وفي ليفادنو التابعة لماقطعة زابوروجيه".وقالت الوزارة في بيان، إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة في هذا الاتجاه".
https://sputnikarabic.ae/20230612/الكشف-عن-منفذ-مجزرة-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-الغربية-فيديو---1078024157.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه
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أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية في مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا على أعتاب منطقة "محيط فريميفسكي".
وقال روغوف على الهواء من إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي، بدأ هجوم مضاد من جانب رجالنا، كما أن مركبات الفرقة 127 ستدخل المعركة وتتقدم للأمام.
وفي الوقت نفسه، يتم تقديم دعم هائل من قوات الفضاء الروسية، إنهم يعملون في اتجاه بلدة "نيسكوشني" ويطردون العدو من بلدة ماكاروفكا.
وأشار روغوف إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي يضرب مباشرة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه "في منطقة فريمفسكي، صدت الإجراءات الحاسمة للوحدات المدافعة ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) ثلاث هجمات للعدو من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا لجمهورية دونيتسك الشعبية وفي ليفادنو التابعة لماقطعة زابوروجيه".
وقالت الوزارة
في بيان، إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة في هذا الاتجاه".