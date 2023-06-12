الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، إن القوات الأوكرانية التي تم الزج بها في مقاطعة زابوروجيه قد منيت بفشل ذريع في اختراق الدفاعات الروسية.
ونوه التقرير إلى أن المروحية التي تعتبر تطوير لمروحية "كا 50" الملقبة بـ"القرش الأسود" استطاعت تدمير مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، "التي كانت مصدر فخر للولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد اللواء المصري أن القوات الروسية نجحت بصد هجوم على 5 محاور، نتج عنه تدمير عدد كبير من الدبابات الأوكرانية، مبينا أن "المفاجأة الكبرى كانت في خسائر الدبابات، سيما دبابات "ليوبارد" الألمانية التي وصفها الغرب بأنها "دبابات لا تقهر".
"طائرات الهليكوبتر الروسية من طراز "التمساح" تمكنت من تدمير دبابات "ليوبارد" الأكثر تطورا على مستوى العالم"، بالإضافة إلى تدمير الأنواع الأخرى من الدبابات".
سجلت مروحية "كا – 52" الروسية الملقبة بالتمساح رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للطائرات في منطقة العملية العسكرية، وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور".