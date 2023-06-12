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القوات الروسية تدمر تجمعات عسكرية تابعة "للواء 1" الخاص بالرئيس الأوكراني
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الكشف-عن-منفذ-مجزرة-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-الغربية-فيديو---1078024157.html
الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
تصدر خبر نجاح القوات الروسية بتدمير أرتال من القوات الأوكرانية المزودة بدبابات "ليوبارد 2" و"برادلي" أمريكية الصنع عناوين الصحف العالمية، الأمر الذي اعتبره... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T11:20+0000
2023-06-12T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وانتشرت كثير من المشاهد التي توثق احتراق وتفحم المدرعات الغربية التي حاولت تنفيذ أكثر من عملية هجومية على عدة محاور، الأمر الذي كان بمثابة "الانتحار الجماعي" بالنسبة لهذه القوات.وأضاف ريتر في مقال نشره قبل أيام: "على مدار الأيام القليلة الماضية، ألقت أوكرانيا اثنين من أفضل كتائبها الميكانيكية تدريباً وأفضلها تجهيزاً في عمليات هجومية ضد المدافعين الروس المتمرسين في قطاع زابوروجيه من الخطوط الأمامية".وأكد تقرير نشر على موقع "الدفاع العربي" المتخصص بالأخبار العسكرية، أن المروحية الهجومية "كا 52" قد "استعادت أمجادها" في معركة زابوروجيه.اقرأ أيضا: "التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديووبيّن التقرير أن أحد أهم أسباب نجاح هذه المروحيات بتدمير المركبات الأمريكية والغربية هو تزويدها بصارخ "فيغر" المضاد للدبابات.وبدوره، أشار اللواء المصري محمد الغباشي، الخبير الاستراتيجي ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ"روسيا اليوم" إلى أن "الهجوم الأوكراني المضاد فشل، وأن الدبابات الغربية تعرضت لمجزرة".وتطرق الغباشي إلى قدرة "كا 52" على التعامل مع صواريخ المضادة للطائرات، إذ دمرت وتابعت تنفيذ مهمتها في الهجوم على أرتال الدبابات الأوكرانية التي حاولت التقدم في العمق. ونوه الغباشي إلى أن الجيش المصري حدث قوته البحرية بطائرات "كا 52" (التمساح) الروسية المتطورة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/مروحية-كا-52-روسية-تهاجم-مدرعات-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1078022833.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو

11:20 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 12.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatovالمروحية القتالية "كا-52" "أليغاتور" خلال المسابقة الدولية "أفيادارتس-2016" لأفضل طياري روسيا، في القاعدة الجوية-الفضائية الروسية "تشاودا " بمقاطعة فيودويسيا، بشبه جزيرة القرم.
المروحية القتالية كا-52 أليغاتور خلال المسابقة الدولية أفيادارتس-2016 لأفضل طياري روسيا، في القاعدة الجوية-الفضائية الروسية تشاودا بمقاطعة فيودويسيا، بشبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تصدر خبر نجاح القوات الروسية بتدمير أرتال من القوات الأوكرانية المزودة بدبابات "ليوبارد 2" و"برادلي" أمريكية الصنع عناوين الصحف العالمية، الأمر الذي اعتبره كثيرون خسارة أوكرانية كبيرة لهجومها المضاد المزعوم.
وانتشرت كثير من المشاهد التي توثق احتراق وتفحم المدرعات الغربية التي حاولت تنفيذ أكثر من عملية هجومية على عدة محاور، الأمر الذي كان بمثابة "الانتحار الجماعي" بالنسبة لهذه القوات.

قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، إن القوات الأوكرانية التي تم الزج بها في مقاطعة زابوروجيه قد منيت بفشل ذريع في اختراق الدفاعات الروسية.

أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو
09:44 GMT
وأضاف ريتر في مقال نشره قبل أيام: "على مدار الأيام القليلة الماضية، ألقت أوكرانيا اثنين من أفضل كتائبها الميكانيكية تدريباً وأفضلها تجهيزاً في عمليات هجومية ضد المدافعين الروس المتمرسين في قطاع زابوروجيه من الخطوط الأمامية".
وأكد تقرير نشر على موقع "الدفاع العربي" المتخصص بالأخبار العسكرية، أن المروحية الهجومية "كا 52" قد "استعادت أمجادها" في معركة زابوروجيه.
اقرأ أيضا: "التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو

ونوه التقرير إلى أن المروحية التي تعتبر تطوير لمروحية "كا 50" الملقبة بـ"القرش الأسود" استطاعت تدمير مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، "التي كانت مصدر فخر للولايات المتحدة الأمريكية".

وبيّن التقرير أن أحد أهم أسباب نجاح هذه المروحيات بتدمير المركبات الأمريكية والغربية هو تزويدها بصارخ "فيغر" المضاد للدبابات.
وبدوره، أشار اللواء المصري محمد الغباشي، الخبير الاستراتيجي ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ"روسيا اليوم" إلى أن "الهجوم الأوكراني المضاد فشل، وأن الدبابات الغربية تعرضت لمجزرة".

وأكد اللواء المصري أن القوات الروسية نجحت بصد هجوم على 5 محاور، نتج عنه تدمير عدد كبير من الدبابات الأوكرانية، مبينا أن "المفاجأة الكبرى كانت في خسائر الدبابات، سيما دبابات "ليوبارد" الألمانية التي وصفها الغرب بأنها "دبابات لا تقهر".

"طائرات الهليكوبتر الروسية من طراز "التمساح" تمكنت من تدمير دبابات "ليوبارد" الأكثر تطورا على مستوى العالم"، بالإضافة إلى تدمير الأنواع الأخرى من الدبابات".

وتطرق الغباشي إلى قدرة "كا 52" على التعامل مع صواريخ المضادة للطائرات، إذ دمرت وتابعت تنفيذ مهمتها في الهجوم على أرتال الدبابات الأوكرانية التي حاولت التقدم في العمق. ونوه الغباشي إلى أن الجيش المصري حدث قوته البحرية بطائرات "كا 52" (التمساح) الروسية المتطورة.
© Sputnik / المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)
المروحية القتالية كا-52ك (كاتران) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)
© Sputnik /

سجلت مروحية "كا – 52" الروسية الملقبة بالتمساح رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للطائرات في منطقة العملية العسكرية، وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور".

© Sputnikكا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
© Sputnik
1.
تم تجهيز المروحية بأحدث وسائل التحكم في النيران، والتقنيات العسكرية الخاصة بالمروحيات الهجومية.
2.
يتكون طاقم المروحية من فردين في قمرة قيادة بها مقعدين، وتمتلك قدرة هائلة على المناورة بفضل مراوحها المزدوجة.
3.
يمكنها العمل في الأجواء الحارة والثلجية على السواء، ويصل مستوى تحليقها إلى أكثر من 5 آلاف متر، بحسب "روشن هيليكوبترز".
4.
تصل السرعة القصوى للمروحية إلى 300 كم / الساعة، بحسب موقع "إير فورس تكنولوجي".
5.
طول الطائرة 13.53 مترا، وقطر مراوحها الرئيسية 14.5 مترا، وارتفاعها 4.95 مترا، ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 10.8 طن.
6.
يضم تسليح المروحية مدفع رشاش عيار 30 مم، و12 صاروخ مضاد للدبابات، و4 صواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى إمكانية تزويدها بأنواع أخرى من الأسلحة، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.
7.
تستخدم روسيا تلك الطائرة، إضافة إلى مصر، التي تعاقد على شراء عدد منها للعمل على حاملات المروحيات "ميسترال"، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
8.
تمتلك الطائرة مراوح محورية مزدوجة يتكون كل منها من 3 شفرات، ويساعد هذا التصميم في امتلاك الطائرة قدرة كبيرة على المناورة.
9.
تتميز النسخة البحرية للمروحية "كا 52" في النظام الناقل، الذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".
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