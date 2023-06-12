https://sputnikarabic.ae/20230612/الكشف-عن-منفذ-مجزرة-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-الغربية-فيديو---1078024157.html

الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو

الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو

تصدر خبر نجاح القوات الروسية بتدمير أرتال من القوات الأوكرانية المزودة بدبابات "ليوبارد 2" و"برادلي" أمريكية الصنع عناوين الصحف العالمية، الأمر الذي اعتبره... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T11:20+0000

2023-06-12T11:20+0000

2023-06-12T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وانتشرت كثير من المشاهد التي توثق احتراق وتفحم المدرعات الغربية التي حاولت تنفيذ أكثر من عملية هجومية على عدة محاور، الأمر الذي كان بمثابة "الانتحار الجماعي" بالنسبة لهذه القوات.وأضاف ريتر في مقال نشره قبل أيام: "على مدار الأيام القليلة الماضية، ألقت أوكرانيا اثنين من أفضل كتائبها الميكانيكية تدريباً وأفضلها تجهيزاً في عمليات هجومية ضد المدافعين الروس المتمرسين في قطاع زابوروجيه من الخطوط الأمامية".وأكد تقرير نشر على موقع "الدفاع العربي" المتخصص بالأخبار العسكرية، أن المروحية الهجومية "كا 52" قد "استعادت أمجادها" في معركة زابوروجيه.اقرأ أيضا: "التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديووبيّن التقرير أن أحد أهم أسباب نجاح هذه المروحيات بتدمير المركبات الأمريكية والغربية هو تزويدها بصارخ "فيغر" المضاد للدبابات.وبدوره، أشار اللواء المصري محمد الغباشي، الخبير الاستراتيجي ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ"روسيا اليوم" إلى أن "الهجوم الأوكراني المضاد فشل، وأن الدبابات الغربية تعرضت لمجزرة".وتطرق الغباشي إلى قدرة "كا 52" على التعامل مع صواريخ المضادة للطائرات، إذ دمرت وتابعت تنفيذ مهمتها في الهجوم على أرتال الدبابات الأوكرانية التي حاولت التقدم في العمق. ونوه الغباشي إلى أن الجيش المصري حدث قوته البحرية بطائرات "كا 52" (التمساح) الروسية المتطورة.

https://sputnikarabic.ae/20230612/مروحية-كا-52-روسية-تهاجم-مدرعات-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1078022833.html

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