https://sputnikarabic.ae/20230612/المديرة-العامة-لـ-يونسكو-الولايات-المتحدة-مستعدة-للعودة-إلى-المنظمة-الشهر-المقبل-1078031202.html

المديرة العامة لـ "يونسكو": الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى المنظمة الشهر المقبل

المديرة العامة لـ "يونسكو": الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى المنظمة الشهر المقبل

أعلنت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أن الولايات المتحدة مستعدة للانضمام إلى المنظمة بعد 6 سنوات من... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T14:48+0000

2023-06-12T14:48+0000

2023-06-12T14:48+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت أزولاي، خلال اجتماع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو في باريس اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة تخطط للانضمام مرة أخرى للمنظمة، خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة في يوليو/ تموز المقبل".يذكر أن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمربكية، أكد لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت "يونسكو" باهتمامها بالعودة للانضمام إلى المنظمة، قائلا إن نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد، ريتشارد فيرما، أرسل خطابا إلى المديرة العامة لليونسكو، الأسبوع الماضي، يقترح فيه خطة للولايات المتحدة للانضمام إلى المنظمة.وقال مصدر للموقع الأمريكي إن الخطة المقترحة، التي تم التفاوض عليها بين وزارة الخارجية الأمريكية و "يونسكو"، تتضمن جدولا زمنيا لسداد الدين الأمريكي، البالغ أكثر من 600 مليون دولار، وإعادة انضمامها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة، مضيفا أن الانضمام إلى منظمة اليونسكو، يعد أحد أهم أهداف السياسة الخارجية لإدارة بايدن، لمواجهة التأثير المتزايد للحكومة الصينية في اليونسكو.تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مشروع قانون، العام الماضي، خصص أكثر من 500 مليون دولار لتسديد ديون الولايات المتحدة لليونسكو في محاولة للسماح بعودتها كعضو كامل، وفقا لـ"أكسيوس".يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت منذ نحو 6 سنوات الانسحاب من الـ "يونسكو" بسبب ما وصفته بالتحيز ضد إسرائيل.والعام الماضي، أبلغت إسرائيل، التي انسحبت من المنظمة أيضا، وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تعارض عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة.

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