https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-معزيا-بوفاة-برلسكوني-مؤيد-ثابت-ورئيسي-لتعزيز-العلاقات-الودية-بين-بلدينا-1078029162.html

بوتين معزيا بوفاة برلسكوني: مؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا

بوتين معزيا بوفاة برلسكوني: مؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T13:43+0000

2023-06-12T13:43+0000

2023-06-12T13:43+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068887906_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_cbb5cfc596a221d3cad942e9279d1c92.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في وفاة السياسي الإيطالي البارز سيلفيو برلسكوني. في روسيا، سيُذكر سيلفيو برلسكوني كمؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".وأضاف الرئيس بوتين: "لقد قدم برلسكوني إسهامًا شخصيًا لا يقدّر بثمن في تطوير الشراكة الروسية الإيطالية المفيدة للطرفين".وصباح اليوم، توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس التاريخي لنادي ميلان، سيلفيو برلسكوني، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، نقلاً عن مصادر إن برلسكوني فارق الحياة في مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو، التي كان يمكث فيها منذ يوم الجمعة الماضي.وذكرت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا"، أن برلسكوني "كان يعاني من التهاب رئوي وأعراض تتعلق بسرطان الدم المزمن".وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016، كما كان يعاني من سرطان البروستاتا.وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء 4 مرات منذ عام 1990، وظل مهيمنا على الحياة العامة في إيطاليا طيلة سنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.وحزب "إيطاليا إلى الأمام" الذي ينتمي له برلسكوني جزء من ائتلاف يميني حاكم تترأسه رئيسة الوزراء الحالية جورجا ميلوني، وعلى الرغم من أن برلسكوني لم يكن له دور في الحكومة إلا أن وفاته، بحسب مراقبين، قد تؤدي إلى اضطراب المشهد السياسي في إيطاليا على مدار الأشهر المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20230612/وفاة-رئيس-الوزراء-الإيطالي-الأسبق-سيلفيو-برلسكوني-عاجل-1078019803.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا