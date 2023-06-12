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https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-معزيا-بوفاة-برلسكوني-مؤيد-ثابت-ورئيسي-لتعزيز-العلاقات-الودية-بين-بلدينا-1078029162.html
بوتين معزيا بوفاة برلسكوني: مؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا
بوتين معزيا بوفاة برلسكوني: مؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T13:43+0000
2023-06-12T13:43+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في وفاة السياسي الإيطالي البارز سيلفيو برلسكوني. في روسيا، سيُذكر سيلفيو برلسكوني كمؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".وأضاف الرئيس بوتين: "لقد قدم برلسكوني إسهامًا شخصيًا لا يقدّر بثمن في تطوير الشراكة الروسية الإيطالية المفيدة للطرفين".وصباح اليوم، توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس التاريخي لنادي ميلان، سيلفيو برلسكوني، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، نقلاً عن مصادر إن برلسكوني فارق الحياة في مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو، التي كان يمكث فيها منذ يوم الجمعة الماضي.وذكرت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا"، أن برلسكوني "كان يعاني من التهاب رئوي وأعراض تتعلق بسرطان الدم المزمن".وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016، كما كان يعاني من سرطان البروستاتا.وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء 4 مرات منذ عام 1990، وظل مهيمنا على الحياة العامة في إيطاليا طيلة سنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.وحزب "إيطاليا إلى الأمام" الذي ينتمي له برلسكوني جزء من ائتلاف يميني حاكم تترأسه رئيسة الوزراء الحالية جورجا ميلوني، وعلى الرغم من أن برلسكوني لم يكن له دور في الحكومة إلا أن وفاته، بحسب مراقبين، قد تؤدي إلى اضطراب المشهد السياسي في إيطاليا على مدار الأشهر المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/وفاة-رئيس-الوزراء-الإيطالي-الأسبق-سيلفيو-برلسكوني-عاجل-1078019803.html
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بوتين معزيا بوفاة برلسكوني: مؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا

13:43 GMT 12.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86 عامًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في وفاة السياسي الإيطالي البارز سيلفيو برلسكوني. في روسيا، سيُذكر سيلفيو برلسكوني كمؤيد ثابت ورئيسي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".
وأضاف الرئيس بوتين: "لقد قدم برلسكوني إسهامًا شخصيًا لا يقدّر بثمن في تطوير الشراكة الروسية الإيطالية المفيدة للطرفين".
وصباح اليوم، توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس التاريخي لنادي ميلان، سيلفيو برلسكوني، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
08:45 GMT
وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، نقلاً عن مصادر إن برلسكوني فارق الحياة في مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو، التي كان يمكث فيها منذ يوم الجمعة الماضي.
وذكرت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا"، أن برلسكوني "كان يعاني من التهاب رئوي وأعراض تتعلق بسرطان الدم المزمن".
وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016، كما كان يعاني من سرطان البروستاتا.
وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء 4 مرات منذ عام 1990، وظل مهيمنا على الحياة العامة في إيطاليا طيلة سنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.
وحزب "إيطاليا إلى الأمام" الذي ينتمي له برلسكوني جزء من ائتلاف يميني حاكم تترأسه رئيسة الوزراء الحالية جورجا ميلوني، وعلى الرغم من أن برلسكوني لم يكن له دور في الحكومة إلا أن وفاته، بحسب مراقبين، قد تؤدي إلى اضطراب المشهد السياسي في إيطاليا على مدار الأشهر المقبلة.
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