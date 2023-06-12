https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-يقلد-جوائز-الدولة-لشخصيات-روسية-بارزة--عاجل--1078020681.html
بوتين يقلد جوائز الدولة لشخصيات روسية بارزة... فيديو
بوتين يقلد جوائز الدولة لشخصيات روسية بارزة... فيديو
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في حفل تسليم جوائز الدولة، في الكرملين، حيث تم تكريم الفائزين بالإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان وفي... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T09:21+0000
2023-06-12T09:21+0000
2023-06-12T10:33+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0c/1078020484_0:11:3056:1730_1920x0_80_0_0_4a699bb19082f49333a14722e1c90672.jpg
وهنأ بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.وتابع الرئيس الروسي، مؤكدًا أن "حب الوطن والمسؤولية عن مصير الوطن الأم تركها لنا أسلافنا، الذين حققوا إنجازات عظيمة وانتصارات عسكرية".وقدم بوتين الميداليات الذهبية "بطل العمل في روسيا" لعدد من الأشخاص المتميزين في مجالات العمل المختلفة كالتدريس وغيرها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0c/1078020484_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_c515af10eb5df885b98e2152585bf266.jpg
بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في حفل تسليم جوائز الدولة، في الكرملين، حيث سيتم تكريم الفائزين بالإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان وفي الأنشطة الإنسانية والخيرية. كما سيقدم الرئيس الميداليات الذهبية لـ "بطل العمل في روسيا".
2023-06-12T09:21+0000
true
PT46M12S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, видео
بوتين يقلد جوائز الدولة لشخصيات روسية بارزة... فيديو
09:21 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في حفل تسليم جوائز الدولة، في الكرملين، حيث تم تكريم الفائزين بالإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان وفي الأنشطة الإنسانية والخيرية.
وهنأ بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.
قال الرئيس الروسي إن الروح الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم ورثناها من قبل أسلافنا، واليوم نعرف ما هي هذه التقاليد المقدسة.
"يصعب وصف مثل هذه المشاعر القوية في الكلمات، لكنها مفهومة وقريبة من كل واحد منا. اليوم، في وقت عصيب لروسيا، توحد مجتمعنا بشكل أقوى، الأمر الذي يكون بمثابة دعم موثوق لأبطالنا والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع الرئيس الروسي، مؤكدًا أن "حب الوطن والمسؤولية عن مصير الوطن الأم تركها لنا أسلافنا، الذين حققوا إنجازات عظيمة وانتصارات عسكرية".
"نحن الآن ندرك تمامًا ما تعنيه إنجازاتهم، وتضامنهم الذي لا يتغير، وتصميمهم الراسخ على الدفاع عن وطنهم الأصلي، والعمل من أجل الصالح العام وازدهار الوطن الأم. بالنسبة لنا، هذا الإرث مقدس. نحن مخلصون لتقاليدنا، والمواطنون الروس البارزون، الذين سيحصلون اليوم على الميداليات الذهبية لأبطال العمل وشارات الفائزين بجوائز الدولة، هم أفضل تأكيد على ذلك".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقدم بوتين الميداليات الذهبية "بطل العمل في روسيا" لعدد من الأشخاص المتميزين في مجالات العمل المختلفة كالتدريس وغيرها.