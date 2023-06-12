تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:26 GMT 12.06.2023
05:26 GMT 12.06.2023
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات " الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار - أرتيوموفسك.
05:26 GMT 12.06.2023
أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في عدة مقاطعات بالبلاد.
05:25 GMT 12.06.2023
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، 18 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على مناطق بتروفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وفقاً لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك السعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.