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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078016203.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T05:25+0000
2023-06-12T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:25 GMT 12.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:26 GMT 12.06.2023
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"
04:53 GMT
05:26 GMT 12.06.2023
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات " الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار - أرتيوموفسك.
05:26 GMT 12.06.2023
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في عدة مقاطعات بالبلاد.
05:25 GMT 12.06.2023
القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة يستخدمها الناتو على مدينة دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، 18 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على مناطق بتروفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وفقاً لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك السعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
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