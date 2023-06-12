عربي
https://sputnikarabic.ae/20230612/جهاد-أزعور-يوضح-هدف-ترشحه-لرئاسة-الجمهورية-اللبنانية-1078031027.html
جهاد أزعور يوضح هدف ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية
جهاد أزعور يوضح هدف ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية
قال المرشح للرئاسة اللبنانية جهاد أزعور، اليوم الاثنين، إن "ترشيحه للرئاسة ليس تحديا لأحد". 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T14:41+0000
2023-06-12T14:41+0000
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0c/1078029140_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_fa8bcdac8abfe4ce1f92643c59cc7de7.jpg
واعتبر أزعور، في بيان له، أن "ترشيحه للرئاسة دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث في الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة بلبنان وتوظيف كل ما أوتينا جميعًا من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم".وأضاف أن "التحدي الوحيد للبنانيين جميعاً هو استعادة البلاد بكل ما تحتاج إليه من إصلاحات، لكي تتوافر للأجيال المقبلة الشروط اللازمة للنجاح بدلا من أن تكون أجيال يائسة تحملها إلى دول الغرب والشرق إحدى أخطر موجات الهجرة في تاريخ لبنان الحديث".ودعا إلى "الابتعاد عن أسباب الفرقة والتعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ لبنان"، معتبرًا أن مشاكل لبنان ليست سهلة الحل، لكنها قابلة للمعالجة.وأكد أزعور أن تحقيق طموحه حال فوزه بالرئاسة، يكون بالاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة، وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل مندرجاتها.جاء بيان أزعور قبل يومين على الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي من المنتظر أن تطرح فيها قوى من المعارضة اللبنانية اسم أزعور كمرشح للرئاسة التزاما بما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.وكان المرشح الآخر للرئاسة اللبنانية سليمان فرنجية، أكد، أمس الأحد، "استعداده لحوار وطني شامل دون شروط كي نصل إلى حل لمشاكل لبنان".وقال فرنجية، في كلمة له: "إذا تم الاتفاق بين كل القوى السياسية على مرشح يحل الأزمات فلا مشكلة لدي بذلك"، مستبعدًا إنجاز ملف اختيار رئيس للجمهورية في جلسة البرلمان الأربعاء المقبل.وأضاف: "أنا لبناني ماروني عربي وملتزم بالإصلاحات والطائف ولا يوجد في قاموسي أي تعطيل في الحياة السياسية"، متعهدًا بأن "يكون رئيساً لكل لبنان إذا وصل لمنصب الرئيس".ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري.ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230609/جهاد-أزعور-يتخلى-مؤقتا-عن-منصبه-في-صندوق-النقد-الدولي-بعد-ترشيحه-لرئاسة-لبنان-1077923070.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/نائب-لبناني-لا-بوادر-تبشر-بإمكانية-انتخاب-رئيس-من-الدورة-الأولى-1077913931.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/سليمان-فرنجية-مستعدون-لحوار-وطني-شامل-دون-شروط-كي-نصل-إلى-حل-لمشاكل-لبنان-1078011283.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0c/1078029140_0:0:2686:2016_1920x0_80_0_0_e0c393c647c3654e7502828752d82b6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

جهاد أزعور يوضح هدف ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية

14:41 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBالمرشح للرئاسة اللبنانية جهاد أزعور
المرشح للرئاسة اللبنانية جهاد أزعور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
قال المرشح للرئاسة اللبنانية جهاد أزعور، اليوم الاثنين، إن "ترشيحه للرئاسة ليس تحديا لأحد".
واعتبر أزعور، في بيان له، أن "ترشيحه للرئاسة دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث في الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة بلبنان وتوظيف كل ما أوتينا جميعًا من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم".
وأضاف أن "التحدي الوحيد للبنانيين جميعاً هو استعادة البلاد بكل ما تحتاج إليه من إصلاحات، لكي تتوافر للأجيال المقبلة الشروط اللازمة للنجاح بدلا من أن تكون أجيال يائسة تحملها إلى دول الغرب والشرق إحدى أخطر موجات الهجرة في تاريخ لبنان الحديث".
رجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
جهاد أزعور يتخلى مؤقتا عن منصبه في صندوق النقد الدولي بعد ترشيحه لرئاسة لبنان
9 يونيو, 06:45 GMT
ودعا إلى "الابتعاد عن أسباب الفرقة والتعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ لبنان"، معتبرًا أن مشاكل لبنان ليست سهلة الحل، لكنها قابلة للمعالجة.
وأكد أزعور أن تحقيق طموحه حال فوزه بالرئاسة، يكون بالاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة، وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل مندرجاتها.
جاء بيان أزعور قبل يومين على الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي من المنتظر أن تطرح فيها قوى من المعارضة اللبنانية اسم أزعور كمرشح للرئاسة التزاما بما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.
وكان المرشح الآخر للرئاسة اللبنانية سليمان فرنجية، أكد، أمس الأحد، "استعداده لحوار وطني شامل دون شروط كي نصل إلى حل لمشاكل لبنان".
لبنان - البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
نائب لبناني: لا بوادر تبشر بإمكانية انتخاب رئيس من الدورة الأولى
8 يونيو, 17:01 GMT
وقال فرنجية، في كلمة له: "إذا تم الاتفاق بين كل القوى السياسية على مرشح يحل الأزمات فلا مشكلة لدي بذلك"، مستبعدًا إنجاز ملف اختيار رئيس للجمهورية في جلسة البرلمان الأربعاء المقبل.
وأضاف: "أنا لبناني ماروني عربي وملتزم بالإصلاحات والطائف ولا يوجد في قاموسي أي تعطيل في الحياة السياسية"، متعهدًا بأن "يكون رئيساً لكل لبنان إذا وصل لمنصب الرئيس".
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري.
حزب الله اللبناني يعلن دعم سليمان فرنجية للترشح في الانتخابات الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
سليمان فرنجية: مستعدون لحوار وطني شامل دون شروط كي نصل إلى حل لمشاكل لبنان
أمس, 17:57 GMT
ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.
وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала