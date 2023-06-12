https://sputnikarabic.ae/20230612/خبير-يستبعد-التفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا-1078031367.html

خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T14:45+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي د. حسام العتوم:وزارة الخارجية المصرية تفرض على جميع السودانيين الحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن السياسي الإقليمي، الدكتور محمد سيد أحمد السيّد لبرنامج "بلا قيود":المرشد الأعلى الإيراني يؤكد أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور إياد الجمالي لبرنامجنا:المرشح لانتخابات لبنان سليمان فرنجية يتعهد بإجراء حوار وطني شامل دون شروط. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالشأن اللبناني، الأستاذ حسّان الحسن لبرنامج "بلا قيود":حزمة أوروبية من المساعدات المالية لتونس. وقالت عنها الخبيرة الاقتصادية د.جنات بن عبد الله:طلاب سوريون يقدمون مشاريع مميزة في الذكاء الاصطناعي. وعن مشروعه قال أمين حيدر، الطالب في جامعة تشرين باختصاص (ميكاترونيك)، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...

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