https://sputnikarabic.ae/20230612/خبير-يستبعد-التفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا-1078031367.html
خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T14:45+0000
2023-06-12T14:45+0000
2023-06-12T14:45+0000
راديو
بلا قيود
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خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي د. حسام العتوم:وزارة الخارجية المصرية تفرض على جميع السودانيين الحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن السياسي الإقليمي، الدكتور محمد سيد أحمد السيّد لبرنامج "بلا قيود":المرشد الأعلى الإيراني يؤكد أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور إياد الجمالي لبرنامجنا:المرشح لانتخابات لبنان سليمان فرنجية يتعهد بإجراء حوار وطني شامل دون شروط. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالشأن اللبناني، الأستاذ حسّان الحسن لبرنامج "بلا قيود":حزمة أوروبية من المساعدات المالية لتونس. وقالت عنها الخبيرة الاقتصادية د.جنات بن عبد الله:طلاب سوريون يقدمون مشاريع مميزة في الذكاء الاصطناعي. وعن مشروعه قال أمين حيدر، الطالب في جامعة تشرين باختصاص (ميكاترونيك)، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير يستبعد التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الدفاع الروسية تعلن عودة 94 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي د. حسام العتوم:
"بالرغم من تبادل الأسرى إلا أن التفاوض حاليا مستبعد، والكلمة للميدان لاسيما مع ما تملكه روسيا من تفوق في السلاح التقليدي والنووي".
وزارة الخارجية المصرية تفرض على جميع السودانيين الحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن السياسي الإقليمي، الدكتور محمد سيد أحمد السيّد لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ تثبيت الهدنة صعب للغاية خاصة وأن طرفي النزاع ليسا متساويين من حيث الحق القانوني والشرعية، أعتقد أنه من الأفضل أن تكون مواجهة حاسمة لنزع سلاح هذه الميليشيا المسلحة".
المرشد الأعلى الإيراني يؤكد أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور إياد الجمالي لبرنامجنا:
"أعتقد أنّ النظام السياسي الإيراني استطاع أن يحقق بكل حنكة كل منجزات الاتفاق النووي وحاول توظيف هذه الضغوط لتوفير مكاسب سياسية".
المرشح لانتخابات لبنان سليمان فرنجية يتعهد بإجراء حوار وطني شامل دون شروط. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالشأن اللبناني، الأستاذ حسّان الحسن لبرنامج "بلا قيود":
"إنّه وبكل موضوعية لم نسمع لا منه ولا من غيره عن الرؤى الاقتصادية لإنقاذ لبنان من هذا الوضع، وهذا الخطاب يحمل تناقضا".
حزمة أوروبية من المساعدات المالية لتونس. وقالت عنها الخبيرة الاقتصادية د.جنات بن عبد الله:
"الهدف تمرير اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق التي تعطلت منذ حكومة يوسف الشاهد، إضافة إلى استكمال ملف الطاقة وتصديرها لأوروبا".
طلاب سوريون يقدمون مشاريع مميزة في الذكاء الاصطناعي. وعن مشروعه قال أمين حيدر، الطالب في جامعة تشرين باختصاص (ميكاترونيك)، لـ"سبوتنيك":
"مشروعي عبارة عن (ذراعي روبوت) يمكن وضعهما في بيئة معينة، ومن خلال الكاميرات يمكننا اكتشاف الأجسام والعناصر الموجودة عبر فضاء ثلاثي الأبعاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...