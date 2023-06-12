https://sputnikarabic.ae/20230612/دراسة-نظام-غذائي-يقلل-العمر-البيولوجي-للدماغ-9-أشهر-1078027466.html

دراسة: نظام غذائي يقلل العمر البيولوجي للدماغ 9 أشهر

دراسة: نظام غذائي يقلل العمر البيولوجي للدماغ 9 أشهر

كشف بحث جديد عن قدرة أحد الأنظمة الغذائية على "فعل العجائب" بالنسبة للعمر البيولوجي لعقل الإنسان. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T12:46+0000

2023-06-12T12:46+0000

2023-06-12T12:46+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وأشار الفريق الدولي الذي نفذ الدراسة إلى أن تناول نظام غذائي متوسطي غني بالخضروات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة يؤدي إلى إبطاء علامات شيخوخة الدماغ المتسارعة التي تظهر عادةً في السمنة مع فقدان وزن الجسم بنسبة 1 في المئة.وأظهرت فحوصات الدماغ التي أجريت بعد 18 شهرًا أن عمر دماغ المشاركين يبدو أصغر بنحو 9 أشهر مما كان متوقعًا، مقارنة بتقديرات العمر الزمني لدماغهم، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "elife" العلمية.ويشعر الإنسان في بعض الأحيان أنه تقدم في السن بعدد السنوات التي عاشها، أو ربما يشعر بأن جسمه يشيخ بشكل أسرع من عمره، وهذا هو الفرق بين العمر البيولوجي والعمر الزمني.وبينما تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن الشيخوخة البيولوجية الناتجة عن الأحداث المجهدة يمكن عكسها، تظهر هذه الدراسة الجديدة أن تحسين نظامنا الغذائي قد يكون أحد أبسط الخيارات لتحسين حالة الجسم، بغض النظر عن السنوات.ووجد الباحثون أن نسبة 1% من أدمغة المشاركين تظهر أصغر من عمرهم الزمني بنحو 9 أشهر مقابل كل خسارة من وزن الجسم.وربط الباحثون علامات تباطؤ شيخوخة الدماغ بانخفاض مستويات الدهون في الكبد وتحسن مستوى الدهون، ولكن مرة أخرى، يمكن أن تكون هذه التغييرات سطحية أو قصيرة العمر، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert".يقول المؤلف الرئيسي وعالم الأعصاب جيدون ليفاكوف من جامعة "بن غوريون" في إسرائيل: "دراستنا تسلط الضوء على أهمية أسلوب الحياة الصحي، بما في ذلك تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات، في الحفاظ على صحة الدماغ".

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