https://sputnikarabic.ae/20230612/ستريلا-10-يغطي-المظليين-من-هجوم-جوي-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1078017175.html
"ستريلا-10" يغطي المظليين من هجوم جوي في منطقة العملية العسكرية... فيديو
"ستريلا-10" يغطي المظليين من هجوم جوي في منطقة العملية العسكرية... فيديو
توفر أطقم نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10" لوحدة القوات المحمولة جوا على مدار الساعة غطاء موثوقا من الهجمات الجوية للعدو المنفذة بالطائرات والمروحيات والطائرات... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T06:55+0000
2023-06-12T06:55+0000
2023-06-12T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كل يوم، في الليل والنهار، تقوم أطقم نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10" بمراقبة السماء، وبمجرد أن يظهر في منطقة المسؤولية أي جسم جوي لا يستجيب لطلب "الصديق أو العدو"، فإن الطاقم يرافقه استعدادًا لإسقاطه.رصد الطاقم القتالي هدفا دخل منطقة المسؤولية لم يتم تحديده، أثناء المناوبة على خط التماس، بعد الاستطلاع الإضافي، تم التعرف على الطائرة المسيرة ومرافقتها.خرج طاقم نظام الدفاع الجوي من منطقة الانتظار، واتخذ موقع البداية، وبعد أن أحكم على الهدف، تلقى أمر التدمير.أصاب الصاروخ الموجه الهدف - الطائرة المسيرة "ليليكا-100" على مسافة نحو 3 كيلومترات.بعد الضربة، يغير طاقم المركبة القتالية موقعه في غضون ثوانٍ حتى لا يقع تحت مرمى الضربة الانتقامية لمدفعية العدو.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ستريلا-10" يغطي المظليين من هجوم جوي في منطقة العملية العسكرية... فيديو
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توفر أطقم نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10" لوحدة القوات المحمولة جوا على مدار الساعة غطاء موثوقا من الهجمات الجوية للعدو المنفذة بالطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ الباليستية.
كل يوم، في الليل والنهار، تقوم أطقم نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10" بمراقبة السماء، وبمجرد أن يظهر في منطقة المسؤولية أي جسم جوي لا يستجيب لطلب "الصديق أو العدو"، فإن الطاقم يرافقه استعدادًا لإسقاطه.
رصد الطاقم القتالي هدفا دخل منطقة المسؤولية لم يتم تحديده، أثناء المناوبة على خط التماس، بعد الاستطلاع الإضافي، تم التعرف على الطائرة المسيرة ومرافقتها.
خرج طاقم نظام الدفاع الجوي من منطقة الانتظار، واتخذ موقع البداية، وبعد أن أحكم على الهدف، تلقى أمر التدمير.
أصاب الصاروخ الموجه الهدف - الطائرة المسيرة "ليليكا-100" على مسافة نحو 3 كيلومترات.
بعد الضربة، يغير طاقم المركبة القتالية موقعه في غضون ثوانٍ حتى لا يقع تحت مرمى الضربة الانتقامية لمدفعية العدو.