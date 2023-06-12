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https://sputnikarabic.ae/20230612/ضابط-في-الناتو-يحذر-أوكرانيا-من-راجمة-روسية-تدمر-كل-ما-في-طريقها-1078030262.html
ضابط في الناتو يحذر أوكرانيا من راجمة روسية "تدمر كل ما في طريقها"
ضابط في الناتو يحذر أوكرانيا من راجمة روسية "تدمر كل ما في طريقها"
صرح الضابط المتقاعد في الناتو، ستافروس أتلامازوغلو أن "على القوات المسلحة الأوكرانية أن تكون حذرة من المقذوفات الحرارية الروسية التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T14:08+0000
2023-06-12T14:08+0000
رصد عسكري
روسيا
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وكتب أتلامازوغلو مقالا في مجلة "1949" العسكرية اليوم الإثنين: "القوات الأوكرانية تبحث بنشاط عن أنظمة أسلحة روسية فتاكة، والتي تعتبرها أهدافًا ذات أولوية وهناك أسباب وجيهة لذلك".وأشار الضابط المتقاعد إلى أن "هذا النوع من الأسلحة قادر على تدمير كل ما في طريقه خلال برهة من الزمن".وتمثل راجمات الصواريخ سلاحا فعالا في المعارك البرية لأنها تمكن من يمتلكها من توجيه قوة نيرانية هائلة نحو مواقع العدو المكشوفة والمحصنة على السواء.وتعد قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه" أحد أخطر راجمات الصواريخ في العالم وهي مصممة لإطلاق الصواريخ الحرارية على جميع أهداف العدو في جبهات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220123/ما-هي-قدرات-راجمة-الصواريخ-الروسية-توس---1-إيه؟-1056867786.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ضابط في الناتو يحذر أوكرانيا من راجمة روسية "تدمر كل ما في طريقها"

14:08 GMT 12.06.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /  / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich /
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صرح الضابط المتقاعد في الناتو، ستافروس أتلامازوغلو أن "على القوات المسلحة الأوكرانية أن تكون حذرة من المقذوفات الحرارية الروسية التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للعدو".
وكتب أتلامازوغلو مقالا في مجلة "1949" العسكرية اليوم الإثنين: "القوات الأوكرانية تبحث بنشاط عن أنظمة أسلحة روسية فتاكة، والتي تعتبرها أهدافًا ذات أولوية وهناك أسباب وجيهة لذلك".

تستخدم روسيا مقذوفات حرارية مميتة ضد الجيش الأوكراني، يتم إطلاقها من أنظمة قاذفة اللهب "توس أيه سولنتسيبيك".

وأشار الضابط المتقاعد إلى أن "هذا النوع من الأسلحة قادر على تدمير كل ما في طريقه خلال برهة من الزمن".
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يمكن إيقاف هجوم مؤلل بواسطة نظام "توس-1 أيه" فقط بمقذوفات حرارية.

وتمثل راجمات الصواريخ سلاحا فعالا في المعارك البرية لأنها تمكن من يمتلكها من توجيه قوة نيرانية هائلة نحو مواقع العدو المكشوفة والمحصنة على السواء.
وتعد قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه" أحد أخطر راجمات الصواريخ في العالم وهي مصممة لإطلاق الصواريخ الحرارية على جميع أهداف العدو في جبهات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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