https://sputnikarabic.ae/20230612/عطل-فني-يضرب-خطوط-ربط-البورصة-المصرية-1078025971.html

عطل فني يضرب خطوط ربط البورصة المصرية

عطل فني يضرب خطوط ربط البورصة المصرية

ضرب عطل فني خطوط الربط بين البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ما أسفر عن توقفت التعاملات بالبورصة على شاشات التداول اللحظية للمستثمرين قرب منتصف تعاملات اليوم. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

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من جانبها، نبهت شركات الوساطة المالية على المتعاملين، لإبلاغهم بتوقف حركة التداولات نتيجة العطل المفاجئ في خط ربط البورصة الرئيسي على مستوى جميع الشركات، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية.ويأتي عطل اليوم بعدما شهدت تداولات، الأمس عطلا في خطوط الربط لكن قبل بدء التداولات، وهو ما تم تداركه قبل بدء جلسة التداول.يذكر أن أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بشكل جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28%، محققا بذلك مستوى 17788 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 3269 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.38% ليصل إلى مستوى 21387 نقطة.

https://sputnikarabic.ae/20230208/مصر-تعتزم-طرح-32-شركة-حكومية-في-البورصة-أو-لمستثمر-استراتيجي-على-مدار-عام-1073288239.html

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