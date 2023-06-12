https://sputnikarabic.ae/20230612/غازبروم-تستأنف-نقل-الغاز-عبر-التيار-التركي-1078018553.html
"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"
"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الروتينية في خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، واستأنفت الشركة نقل الغاز. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T08:17+0000
2023-06-12T08:17+0000
2023-06-12T08:17+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101979/11/1019791140_0:0:2499:1407_1920x0_80_0_0_890f9a66f73faf29a435045365f3a62f.jpg
وقالت على قناة "تلغرام": "تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز التيار "التركي"، المقرر في الفترة من 5 يونيو/حزيران إلى 12 يونيو. واستؤنف نقل الغاز اليوم"."التيار التركي" هو خط أنابيب لتصدير الغاز من روسيا إلى وتم تصميم "التيار التركي" لنقل إمدادات الغاز إلى تركيا وإلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الطاقة-التركية-تكشف-عن-اتفاق-مع-غازبروم-على-تأجيل-جزء-من-المدفوعات-على-الغاز-1076589211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101979/11/1019791140_278:0:2499:1666_1920x0_80_0_0_5a4a9001c834d00b0fc21bfabd248927.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الروتينية في خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، واستأنفت الشركة نقل الغاز.
وقالت على قناة "تلغرام": "تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز التيار "التركي"، المقرر في الفترة من 5 يونيو/حزيران إلى 12 يونيو. واستؤنف نقل الغاز اليوم".
"التيار التركي" هو خط أنابيب لتصدير الغاز من روسيا إلى وتم تصميم "التيار التركي" لنقل إمدادات الغاز إلى تركيا وإلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.