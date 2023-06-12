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https://sputnikarabic.ae/20230612/غازبروم-تستأنف-نقل-الغاز-عبر-التيار-التركي-1078018553.html
"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"
"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الروتينية في خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، واستأنفت الشركة نقل الغاز. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T08:17+0000
2023-06-12T08:17+0000
العالم
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وقالت على قناة "تلغرام": "تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز التيار "التركي"، المقرر في الفترة من 5 يونيو/حزيران إلى 12 يونيو. واستؤنف نقل الغاز اليوم"."التيار التركي" هو خط أنابيب لتصدير الغاز من روسيا إلى وتم تصميم "التيار التركي" لنقل إمدادات الغاز إلى تركيا وإلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الطاقة-التركية-تكشف-عن-اتفاق-مع-غازبروم-على-تأجيل-جزء-من-المدفوعات-على-الغاز-1076589211.html
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"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"

08:17 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الروتينية في خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، واستأنفت الشركة نقل الغاز.
وقالت على قناة "تلغرام": "تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز التيار "التركي"، المقرر في الفترة من 5 يونيو/حزيران إلى 12 يونيو. واستؤنف نقل الغاز اليوم".
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
3 مايو, 03:09 GMT
"التيار التركي" هو خط أنابيب لتصدير الغاز من روسيا إلى وتم تصميم "التيار التركي" لنقل إمدادات الغاز إلى تركيا وإلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.
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