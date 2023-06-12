https://sputnikarabic.ae/20230612/غوتيريش-خطر-الذكاء-الاصطناعي-يشبه-الحرب-النووية-1078032675.html
غوتيريش: خطر الذكاء الاصطناعي يشبه الحرب النووية
غوتيريش: خطر الذكاء الاصطناعي يشبه الحرب النووية
اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T16:02+0000
2023-06-12T16:02+0000
2023-06-12T16:02+0000
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أنطونيو غوتيريش
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جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر".وتابع غوتيريش: "يجب على الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات عملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي".وحذر غوتيريش من عدم التعامل مع هذا الأمر على المستوى المطلوب، مضيفا: "يجب علينا أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد".وتتوافق تصريحات غوتيريش مع تصريحات سابقة للمدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" الأمريكية، إريك شميدت، التي قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا".ويعارض العديد من عمالقة التكنولوجيا انتشار استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأبرزهم رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك، الذي وقع على رسالة مفتوحة، تدعو الشركات إلى إيقاف تجارب الذكاء الاصطناعي مؤقتا لمدة 6 أشهر، لإعادة التفكير في الآثار المتعلقة ببروتوكولات السلامة والأخلاقيات الخاصة بعملها.وخلال الأشهر الماضية، انتشرت مخاوف من برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، وسط تحذيرات من أنه ربما يقود لسرقة الملكية الفكرية على نطاق واسع ونشر معلومات مضللة، إضافة إلى إمكانية استخدامه في الوصول إلى بيانات حساسة وتسببه في القضاء على العنصر البشري في العديد من الوظائف.
https://sputnikarabic.ae/20230526/مدير-سابق-في-غوغل-الذكاء-الاصطناعي-يشكل-خطرا-وجوديا-يهدد-حياة-البشر-1077457315.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أنطونيو غوتيريش
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أنطونيو غوتيريش
غوتيريش: خطر الذكاء الاصطناعي يشبه الحرب النووية
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اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر".
وتابع غوتيريش: "يجب على الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات عملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي".
وقال أمين عام الأمم المتحدة: "الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدا وجوديا للبشر
بذات القدر من الخطر الذي تمثله الحروب النووية".
وحذر غوتيريش من عدم التعامل مع هذا الأمر على المستوى المطلوب، مضيفا: "يجب علينا أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد".
وتتوافق تصريحات غوتيريش مع تصريحات سابقة
للمدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" الأمريكية، إريك شميدت، التي قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا".
ويعارض العديد من عمالقة التكنولوجيا انتشار استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأبرزهم رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك، الذي وقع على رسالة مفتوحة، تدعو الشركات إلى إيقاف تجارب الذكاء الاصطناعي مؤقتا لمدة 6 أشهر، لإعادة التفكير في الآثار المتعلقة ببروتوكولات السلامة والأخلاقيات الخاصة بعملها.
وخلال الأشهر الماضية، انتشرت مخاوف من برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي
"، وسط تحذيرات من أنه ربما يقود لسرقة الملكية الفكرية على نطاق واسع ونشر معلومات مضللة، إضافة إلى إمكانية استخدامه في الوصول إلى بيانات حساسة وتسببه في القضاء على العنصر البشري في العديد من الوظائف.