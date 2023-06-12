https://sputnikarabic.ae/20230612/قادة-فرنسا-وألمانيا-وبولندا-يبحثون-في-باريس-المساعدات-والضمانات-العسكرية-لأوكرانيا-1078016615.html

قادة فرنسا وألمانيا وبولندا يبحثون في باريس المساعدات والضمانات العسكرية لأوكرانيا

قادة فرنسا وألمانيا وبولندا يبحثون في باريس المساعدات والضمانات العسكرية لأوكرانيا

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، انعقاد اجتماع "مثلث فايمار" اليوم الاثنين، حيث يعتزم خلاله قادة فرنسا وألمانيا وبولندا تنسيق المساعدات العسكرية لكييف ومناقشة... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T06:06+0000

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باريس - سبوتنيك. ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس البولندي، أندريه دودا، في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل، وبحسب الوفد المرافق للرئيس الفرنسي، فإن الاجتماع سيساعد في التحضير لقمة الناتو القادمة يومي 11 و12 يوليو/ تموز في فيلنيوس، وكذلك قمة الاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 يونيو/ حزيران.وأعلن قصر الإليزيه قبل بدء الاجتماع الثلاثي، أن ماكرون يعتزم التحدث مع الرئيس البولندي دودا، "الذي يظل موقفه فيما يتعلق بدعم أوكرانيا من أقسى المواقف في الاتحاد الأوروبي".ويناقش المجتمعون "ضرورة التنسيق الأوروبي بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من شن هجوم مضاد ناجح" وكذلك المساعدات الإنسانية بعد دمار محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، وفقاً للرئاسة الفرنسية.وأضاف مكتب ماكرون، أن "المناقشات ستتناول مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا على المدى الطويل لضمان سيادتها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن ماكرون يدعو إلى الاتفاق خلال قمة الناتو القادمة على ضمانات "موثوقة" لأوكرانيا خلال انتظارها الانضمام إلى الحلف، وهو ما "يبدو مستبعدًا طالما أن كييف في حالة حرب مع روسيا".وأضاف بيان القصر الفرنسي، أن "الغرب يخشى من أن يؤدي انضمام أوكرانيا الفوري إلى الناتو إلى انفجار عالمي جديد بسبب التورط التلقائي في نزاع عسكري إلى جانب كييف، وبالتالي ضد روسيا، ما يعني ضمناً المادة 5 [من ميثاق الناتو]".يذكر أنه في نهاية أيار/ مايو، قال ماكرون، متحدثا في منتدى "غلوبسيك" الأمني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إنه يتعين على الدول الغربية منح أوكرانيا ضمانات أمنية "ملموسة وموثوقة"، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعادة النظر في الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا مع توقع صراع طويل الأمد، وأعلن عزمه خلال الصيف، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، مراجعة "معايرة" الدعم المقدم لكييف.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعرب عن أمل كييف في تلقي دعوة واضحة للانضمام للحلف خلال قمة الناتو القادمة بشهر تموز/يوليو في فيلنيوس، كما أشار إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن أوكرانيا لم تتلق بعد رداً إيجابياً واضحاً حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وذكرت تقارير إعلامية، أن أوكرانيا وحلفاءها يخططون لعقد قمة عالمية بشأن تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية قبل اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس المقررة في 11-12 تموز/يوليو.يشار إلى أن "مثلث فايمار" هو، تجمع لفرنسا وألمانيا وبولندا يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة في مناطق الأزمات، وتجري لقاءاتهم عادة في شكل اجتماعات قمة بين قادة هذه البلدان الثلاثة ووزراء خارجيتهم، وعقدت آخر قمة للزعماء بمدينة برلين في 8 فبراير/ شباط 2022، والاجتماعات السابقة جرت في وارسو (2011) ، وبوزنان - بولندا (1998)، ونانسي - فرنسا (1999)، وهامباخ - ألمانيا (2001)، ونانسي - فرنسا (2005).

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