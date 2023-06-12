https://sputnikarabic.ae/20230612/كريدو---إم-1-رادار-روسي-يعمل-في-أسوأ-الظروف-الجوية-1078026701.html
"كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
"كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:12+0000
2023-06-12T12:12+0000
2023-06-12T12:12+0000
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ويمثل الرادار الروسي "كريدو – إم 1" أحد أنواع الرادار الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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انفوجرافيك, инфографика
"كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
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تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة.
ويمثل الرادار الروسي "كريدو – إم 1" أحد أنواع الرادار الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.