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القوات الروسية تدمر تجمعات عسكرية تابعة "للواء 1" الخاص بالرئيس الأوكراني
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https://sputnikarabic.ae/20230612/كريدو---إم-1-رادار-روسي-يعمل-في-أسوأ-الظروف-الجوية-1078026701.html
"كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
"كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T12:12+0000
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ويمثل الرادار الروسي "كريدو – إم 1" أحد أنواع الرادار الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية

12:12 GMT 12.06.2023
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تمثل الرادارات الميدانية المحمولة عنصرا حيويا تعتمد عليه الجيوش في كشف الأهداف المعادية في نطاق يسمح بالاشتباك معها من مسافات آمنة.
ويمثل الرادار الروسي "كريدو – إم 1" أحد أنواع الرادار الميدانية التي يمكن استخدامها في كشف الأهداف المتحركة في البر والبحر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
كريدو - إم 1... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية - سبوتنيك عربي
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