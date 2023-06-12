https://sputnikarabic.ae/20230612/كييف-تدعو-إلى-تشكيل-تحالف-جوي-1078016797.html
كييف تدعو إلى تشكيل "تحالف جوي"
كييف تدعو إلى تشكيل "تحالف جوي"
صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن موضوع تحالف الطائرات المقاتلة سيصبح أولوية بالنسبة إلى كييف في الاجتماع المقبل بصيغة "رامشتاين"، وعلى وجه... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T06:15+0000
2023-06-12T06:15+0000
2023-06-12T06:15+0000
العالم
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ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عنه قوله: "خلال الاجتماع سنناقش تفاصيل "التحالف الجوي" وفي هذه الحالة نتحدث عن تدريب الطيارين وليس فقط الطيارين ولكن أيضا الفنيين والمهندسين الذين سيشاركون في صيانة الطائرات. إنها مسألة معقدة للغاية. وستتم مناقشة قضايا جوهرية مع وزارات الدفاع في هولندا والدنمارك والولايات المتحدة ودول أخرى انضمت إلى هذا التحالف".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لريزنيكوف، ستثير كييف في الاجتماع قضايا تعزيز الدفاع الجوي وقذائف الذخيرة والمدفعية. في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في فتح مصانع لإصلاح المعدات وتجهيزها على أراضي أوكرانيا وفي البلدان الحدودية.وقال "القضايا المهمة بالنسبة لنا هي فتح مصانع مختلفة لإصلاح المعدات. سواء على أراضي أوكرانيا، مع الشركاء، وفي البلدان الحدودية الصديقة".عُقدت عدة اجتماعات لمجموعة الاتصال بشأن دعم أوكرانيا من دول الناتو وحلفائها في وقت سابق في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا. نوقش توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، في هذه الاجتماعات.
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العالم
كييف تدعو إلى تشكيل "تحالف جوي"
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صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن موضوع تحالف الطائرات المقاتلة سيصبح أولوية بالنسبة إلى كييف في الاجتماع المقبل بصيغة "رامشتاين"، وعلى وجه الخصوص، ستتم مناقشة قضايا تدريب الطيارين والفنيين والمهندسين الأوكرانيين.
ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عنه قوله: "خلال الاجتماع سنناقش تفاصيل "التحالف الجوي" وفي هذه الحالة نتحدث عن تدريب الطيارين وليس فقط الطيارين ولكن أيضا الفنيين والمهندسين الذين سيشاركون في صيانة الطائرات. إنها مسألة معقدة للغاية. وستتم مناقشة قضايا جوهرية مع وزارات الدفاع في هولندا والدنمارك والولايات المتحدة ودول أخرى انضمت إلى هذا التحالف".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لريزنيكوف، ستثير كييف في الاجتماع قضايا تعزيز الدفاع الجوي وقذائف الذخيرة والمدفعية. في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في فتح مصانع لإصلاح المعدات وتجهيزها على أراضي أوكرانيا وفي البلدان الحدودية.
وقال "القضايا المهمة بالنسبة لنا هي فتح مصانع مختلفة لإصلاح المعدات. سواء على أراضي أوكرانيا، مع الشركاء، وفي البلدان الحدودية الصديقة".
عُقدت عدة اجتماعات لمجموعة الاتصال بشأن دعم أوكرانيا من دول الناتو وحلفائها في وقت سابق في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا. نوقش توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، في هذه الاجتماعات.