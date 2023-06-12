https://sputnikarabic.ae/20230612/لانتسيت-تحرق-المركبات-المدرعة-ماكس-برو-فيديو-1078023643.html
"لانتسيت" تحرق مركبات "ماكس برو" المدرعة... فيديو
"لانتسيت" تحرق مركبات "ماكس برو" المدرعة... فيديو
أحرق جنود من تشكيل العمليات القتالية التكتيكية لجمهورية دونيتسك الشعبية "كاسكاد" بمساعدة طائرات هجومية مسيرة ناقلات جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T10:27+0000
2023-06-12T10:27+0000
2023-06-12T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم نشر فيديو الضربات على قناة "كاسكاد" على منصة "تلغرام".اكتشف مقاتلو القوات المسلحة الروسية مجموعة مشاة معادية في عدة مركبات مدرعة أمريكية الصنع، بمساعدة طائرات مسيرة.اصطدمت "لانتسيت" مباشرة بحاملة الجنود المدرعة "ماكس برو إنترنوشيونال" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران.أفيد في وقت سابق بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت الهجوم على ثلاثة محاور، بما في ذلك ما يسمى بحافة فريمفسكي عند تقاطع مقاطعتي زابوروجيه ودونيتسك. وبحسب فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، لم يتم استخدام القوات الرئيسية للعدو بعد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تحرق مركبات "ماكس برو" المدرعة... فيديو
10:27 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
أحرق جنود من تشكيل العمليات القتالية التكتيكية لجمهورية دونيتسك الشعبية "كاسكاد" بمساعدة طائرات هجومية مسيرة ناقلات جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيسكوشنوي في مقاطعة دونيتسك.
تم نشر فيديو الضربات على قناة "كاسكاد" على منصة "تلغرام".
اكتشف مقاتلو القوات المسلحة الروسية مجموعة مشاة معادية في عدة مركبات مدرعة أمريكية الصنع، بمساعدة طائرات مسيرة.
اصطدمت "لانتسيت" مباشرة بحاملة الجنود المدرعة "ماكس برو إنترنوشيونال" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران.
أفيد في وقت سابق بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت الهجوم على ثلاثة محاور، بما في ذلك ما يسمى بحافة فريمفسكي عند تقاطع مقاطعتي زابوروجيه ودونيتسك. وبحسب فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، لم يتم استخدام القوات الرئيسية للعدو بعد.