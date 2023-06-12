https://sputnikarabic.ae/20230612/لحظة-اعتقال-بريطاني-معلق-على-خامس-أطول-برج-في-العالم-بلا-معدات-فيديو----1078018873.html
لحظة اعتقال بريطاني معلق على خامس أطول برج في العالم بلا معدات... فيديو
لحظة اعتقال بريطاني معلق على خامس أطول برج في العالم بلا معدات... فيديو
اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية شابا بريطانيا بعد تسلقه برج "لوت وورلد"، بلا أي معدات، ووصوله إلى الطابق الـ73. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T08:27+0000
2023-06-12T08:27+0000
2023-06-12T08:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وبحسب البيان الصادر عن محطة سونغبا للإطفاء في سيئول، فقد انتشرت تقارير حول إقدام شاب في العشرينات من عمره، على تسلق المبنى الذي يعتبر خامس أطول بناء في العالم، والمكون من 123 طابقا دون أي معدات ووسائل حماية.ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحدث وأنقذت الشاب عن طريق استخدام قمرة خاصة بالصيانة متواجدة في البناء، ليتم بعد ذلك إدخال الشاب إلى داخل البناء.وسلمت فرق الإنقاذ الشاب إلى الشرطة بعد معاينته من قبل الأطباء الذين أكدوا وجود جرح في ركبته اليمنى.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة اعتقال بريطاني معلق على خامس أطول برج في العالم بلا معدات... فيديو
تابعنا عبر
اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية شابا بريطانيا بعد تسلقه برج "لوت وورلد"، بلا أي معدات، ووصوله إلى الطابق الـ73.
وبحسب البيان الصادر عن محطة سونغبا للإطفاء في سيئول، فقد انتشرت تقارير حول إقدام شاب في العشرينات من عمره، على تسلق المبنى الذي يعتبر خامس أطول بناء في العالم، والمكون من 123 طابقا دون أي معدات ووسائل حماية.
ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحدث وأنقذت الشاب عن طريق استخدام قمرة خاصة بالصيانة متواجدة في البناء، ليتم بعد ذلك إدخال الشاب إلى داخل البناء.
وسلمت فرق الإنقاذ الشاب إلى الشرطة بعد معاينته من قبل الأطباء الذين أكدوا وجود جرح في ركبته اليمنى.