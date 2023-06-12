https://sputnikarabic.ae/20230612/لينزا-مركبة-إسعاف-روسية-تعمل-في-جميع-ميادين-القتال-1078029445.html
"لينزا"... مركبة إسعاف روسية تعمل في جميع ميادين القتال
"لينزا"... مركبة إسعاف روسية تعمل في جميع ميادين القتال
تمتلك روسيا قدرات قتالية خارقة في ميادين القتال تشمل مجموعة متنوعة من الدبابات والمدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ إضافة إلى المركبات المخصصة للإخلاء الطبي. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T14:15+0000
2023-06-12T14:15+0000
2023-06-12T14:15+0000
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ورغم أن مركبات الإسعاف لا تقوم بمهام قتالية، إلا أن دورها في توفير الخدمات الطبية للجنود في ميادين القتال لا يقل أهمية عما تقوم به الوحدات القتالية الأخرى.وتمثل مركبة "لينزا" إحدى مركبات الإسعاف الروسية، التي تمتلك تصميما يسمح لها بتوفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية خلال أداء مهامهم خلال عمليات الإخلاء الطبي للمصابين من ميادين القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للمركبة "لينزا"؟ولفت الموقع إلى أن مركبة الإسعاف الروسية "لينزا" مصممة للعمل في التضاريس الصعبة ويمكنها الحركة في منحدرات وتخطى العوائق التي لا تستطيع عبورها المركبات التقليدية.وأوضح الموقع أن مركبة "لينزا" يمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ في ظروف الكوارث الطبيعية أو الحروب، كما أنها مجهزة لمقاومة الألغام ويمكن استخدامها أيضا في نقل المهمات الطبية للوحدات القتالية أيا كان موقعها من مواقع الإمداد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
"لينزا"... مركبة إسعاف روسية تعمل في جميع ميادين القتال
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تمتلك روسيا قدرات قتالية خارقة في ميادين القتال تشمل مجموعة متنوعة من الدبابات والمدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ إضافة إلى المركبات المخصصة للإخلاء الطبي.
ورغم أن مركبات الإسعاف لا تقوم بمهام قتالية، إلا أن دورها في توفير الخدمات الطبية
للجنود في ميادين القتال لا يقل أهمية عما تقوم به الوحدات القتالية الأخرى.
وتمثل مركبة "لينزا" إحدى مركبات الإسعاف الروسية، التي تمتلك تصميما يسمح لها بتوفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية خلال أداء مهامهم خلال عمليات الإخلاء الطبي للمصابين من ميادين القتال، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية للمركبة "لينزا"؟
مصممة على مدرعة "تايفون - كيه".
الوزن بالتجهيزات: 15.5 طن.
الطاقم: من 3 إلى 5 أفراد.
عدد المقاعد المخصصة لنقل
المصابين: من 4 إلى 6 حسب حالتهم الصحية.
السرعة القصوى: 105 كيلومترات في الساعة.
ولفت الموقع إلى أن مركبة الإسعاف الروسية "لينزا" مصممة للعمل في التضاريس الصعبة ويمكنها الحركة في منحدرات وتخطى العوائق التي لا تستطيع عبورها المركبات التقليدية
.
وأوضح الموقع أن مركبة "لينزا" يمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ في ظروف الكوارث الطبيعية أو الحروب
، كما أنها مجهزة لمقاومة الألغام ويمكن استخدامها أيضا في نقل المهمات الطبية للوحدات القتالية أيا كان موقعها من مواقع الإمداد.