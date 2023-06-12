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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/مروحية-كا-52-روسية-تهاجم-مدرعات-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1078022833.html
مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو
مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو
نُشرت لقطات لتدمير عربة قتالية مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T09:44+0000
2023-06-12T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اكتشف طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" ناقلة أفراد مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية وضربها بصاروخ موجه. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد رصد أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز كا-52، تقدم المدرعات المعادية، تم توجيه ضربة بالصواريخ الموجهة. ونتيجة للإصابة الدقيقة، دمرت ثلاث وحدات من المدرعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ونشرت الوزارة لقطات لاستخدام المروحيات ضد العربات المدرعة الأوكرانية.تم تدمير عربة القتال المصفحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع طاقمها بضربة مباشرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو

09:44 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 12.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نُشرت لقطات لتدمير عربة قتالية مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
اكتشف طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" ناقلة أفراد مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية وضربها بصاروخ موجه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد رصد أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز كا-52، تقدم المدرعات المعادية، تم توجيه ضربة بالصواريخ الموجهة. ونتيجة للإصابة الدقيقة، دمرت ثلاث وحدات من المدرعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ونشرت الوزارة لقطات لاستخدام المروحيات ضد العربات المدرعة الأوكرانية.
تم تدمير عربة القتال المصفحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع طاقمها بضربة مباشرة.
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Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
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