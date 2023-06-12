https://sputnikarabic.ae/20230612/مروحية-كا-52-روسية-تهاجم-مدرعات-أوكرانية-وتدمرها-فيديو-1078022833.html
مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو
مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو
نُشرت لقطات لتدمير عربة قتالية مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T09:44+0000
2023-06-12T09:44+0000
2023-06-12T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اكتشف طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" ناقلة أفراد مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية وضربها بصاروخ موجه. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد رصد أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز كا-52، تقدم المدرعات المعادية، تم توجيه ضربة بالصواريخ الموجهة. ونتيجة للإصابة الدقيقة، دمرت ثلاث وحدات من المدرعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ونشرت الوزارة لقطات لاستخدام المروحيات ضد العربات المدرعة الأوكرانية.تم تدمير عربة القتال المصفحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع طاقمها بضربة مباشرة.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مروحية "كا-52" روسية تهاجم مدرعات أوكرانية وتدمرها... فيديو
09:44 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
نُشرت لقطات لتدمير عربة قتالية مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
اكتشف طاقم مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" ناقلة أفراد مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية وضربها بصاروخ موجه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد رصد أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز كا-52، تقدم المدرعات المعادية، تم توجيه ضربة بالصواريخ الموجهة. ونتيجة للإصابة الدقيقة، دمرت ثلاث وحدات من المدرعات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ونشرت الوزارة لقطات لاستخدام المروحيات ضد العربات المدرعة الأوكرانية.
تم تدمير عربة القتال المصفحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع طاقمها بضربة مباشرة.