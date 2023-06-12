https://sputnikarabic.ae/20230612/مسيرة-روسية-رباعية-المراوح-تدمر-معقلا-أوكرانيا-فيديو-1078032392.html
مسيرة روسية "رباعية المراوح" تدمر معقلا أوكرانيا... فيديو
مسيرة روسية "رباعية المراوح" تدمر معقلا أوكرانيا... فيديو
أبرزت العملية العسكرية الروسية الخاصة أهمية الطائرات المسيرة كسلاح فعال في الجيل الجديد من النزاعات العسكرية، حيث يتم استخدامها بهدف الرصد والاستطلاع وضرب... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T15:37+0000
2023-06-12T15:37+0000
2023-06-12T15:37+0000
روسيا
رصد عسكري
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ويستخدم الجيش الروسي المسيرات محلية الصنع ملحقا خسائر فادحة بصفوف قوات نظام كييف بالعدة والعتاد.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لاستخدام مسيرة رباعية المراوح، أثناء استهداف أحد نقاط التمركز الأوكرانية المعادية بعد رصد الإحداثيات.وسرعان ما توجهت الطائرة الانتحارية نحو الهدف المحصن وضربت المعقل العسكري بنجاح.
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/52/1013315236_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0ca2cb7812d41995d88a8ae7cdd4c909.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مسيرة روسية "رباعية المراوح" تدمر معقلا أوكرانيا... فيديو
تابعنا عبر
أبرزت العملية العسكرية الروسية الخاصة أهمية الطائرات المسيرة كسلاح فعال في الجيل الجديد من النزاعات العسكرية، حيث يتم استخدامها بهدف الرصد والاستطلاع وضرب الأهداف المعادية.
ويستخدم الجيش الروسي المسيرات محلية الصنع ملحقا خسائر فادحة بصفوف قوات نظام كييف بالعدة والعتاد.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لاستخدام مسيرة رباعية المراوح، أثناء استهداف أحد نقاط التمركز الأوكرانية المعادية بعد رصد الإحداثيات.
وسرعان ما توجهت الطائرة الانتحارية
نحو الهدف المحصن وضربت المعقل العسكري بنجاح.