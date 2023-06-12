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https://sputnikarabic.ae/20230612/مسيرة-روسية-رباعية-المراوح-تدمر-معقلا-أوكرانيا-فيديو-1078032392.html
مسيرة روسية "رباعية المراوح" تدمر معقلا أوكرانيا... فيديو
مسيرة روسية "رباعية المراوح" تدمر معقلا أوكرانيا... فيديو
أبرزت العملية العسكرية الروسية الخاصة أهمية الطائرات المسيرة كسلاح فعال في الجيل الجديد من النزاعات العسكرية، حيث يتم استخدامها بهدف الرصد والاستطلاع وضرب... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T15:37+0000
2023-06-12T15:37+0000
روسيا
رصد عسكري
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ويستخدم الجيش الروسي المسيرات محلية الصنع ملحقا خسائر فادحة بصفوف قوات نظام كييف بالعدة والعتاد.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لاستخدام مسيرة رباعية المراوح، أثناء استهداف أحد نقاط التمركز الأوكرانية المعادية بعد رصد الإحداثيات.وسرعان ما توجهت الطائرة الانتحارية نحو الهدف المحصن وضربت المعقل العسكري بنجاح.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية "رباعية المراوح" تدمر معقلا أوكرانيا... فيديو

15:37 GMT 12.06.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأورْلان 10
أورْلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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أبرزت العملية العسكرية الروسية الخاصة أهمية الطائرات المسيرة كسلاح فعال في الجيل الجديد من النزاعات العسكرية، حيث يتم استخدامها بهدف الرصد والاستطلاع وضرب الأهداف المعادية.
ويستخدم الجيش الروسي المسيرات محلية الصنع ملحقا خسائر فادحة بصفوف قوات نظام كييف بالعدة والعتاد.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين مقطع فيديو لاستخدام مسيرة رباعية المراوح، أثناء استهداف أحد نقاط التمركز الأوكرانية المعادية بعد رصد الإحداثيات.
وسرعان ما توجهت الطائرة الانتحارية نحو الهدف المحصن وضربت المعقل العسكري بنجاح.
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Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT
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