https://sputnikarabic.ae/20230612/نتنياهو-ناعيا-برلسكوني-كان-صديقا-عظيما-لإسرائيل-1078025617.html
نتنياهو ناعيا برلسكوني: كان صديقا عظيما لإسرائيل
نتنياهو ناعيا برلسكوني: كان صديقا عظيما لإسرائيل
نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، معتبرًا أنه "كان صديقا عظيما لإسرائيل". 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T11:30+0000
2023-06-12T11:30+0000
2023-06-12T11:30+0000
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بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر: "حزين جدا لسماع خبر وفاته. أبعث بأحر التعازي لأسرته والمواطنين الإيطاليين".وأضاف: "كان سيلفيو صديقا عظيما لإسرائيل ووقف إلى جانبنا في جميع الأوقات. ارقد بسلام، يا صديقي".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توفي برلسكوني عن عمر يناهز 86 عامًا، جراء إصابته بسرطان الدم، كما عانى لسنوات من عدة أمراض أخرى بينها أمراض القلب وسرطان البروستاتا.وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء في إيطاليا ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011، وعضوا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا".
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو ناعيا برلسكوني: كان صديقا عظيما لإسرائيل
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نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، معتبرًا أنه "كان صديقا عظيما لإسرائيل".
وقال نتنياهو
في تغريدة على تويتر: "حزين جدا لسماع خبر وفاته. أبعث بأحر التعازي لأسرته والمواطنين الإيطاليين".
وأضاف: "كان سيلفيو صديقا عظيما لإسرائيل ووقف إلى جانبنا في جميع الأوقات. ارقد بسلام، يا صديقي".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توفي برلسكوني
عن عمر يناهز 86 عامًا، جراء إصابته بسرطان الدم، كما عانى لسنوات من عدة أمراض أخرى بينها أمراض القلب وسرطان البروستاتا.
وشغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء في إيطاليا ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011، وعضوا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا".