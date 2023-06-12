https://sputnikarabic.ae/20230612/وزير-المهجرين-اللبناني-نحو-89-من-الأراضي-السورية-أصبحت-آمنة-لعودة-أبنائها--1078027310.html

وزير المهجرين اللبناني: نحو 89% من الأراضي السورية أصبحت آمنة لعودة أبنائها

وزير المهجرين اللبناني: نحو 89% من الأراضي السورية أصبحت آمنة لعودة أبنائها

صرح وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، بأن المعلومات تؤكد أن 89% من الأراضي السورية أصبحت آمنة لاستقبال أبنائها العائدين. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T12:34+0000

2023-06-12T12:34+0000

2023-06-12T12:34+0000

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بيروت - سبوتنيك. وأوضح شرف الدين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المعلومات تؤكد أن "89 % من الأراضي السورية أصبحت آمنة ويستطيع المواطنون العودة إليها".وتابع الوزير اللبناني: "90% من المواطنين السوريين المقيمين في لبنان يرغبون بالعودة، وينتظرون المبادرة اللائقة من الأمم المتحدة والقرار السياسي اللبناني، والتي تعتمد على التنسيق بين الدولة السورية والأمن العام اللبناني ومنظمة شؤون اللاجئين للترحيل الآمن للنازحين".وفي وقت سابق، أعلن شرف الدين، يوم الاثنين الماضي، أنه يجري حاليا الإعداد لزيارة وفد لبناني رسمي إلى سوريا، لمناقشة قضايا مهمة على رأسها ملف النازحين السوريين.جاءت تصريحات شرف الدين، في مقابلة مع "سبوتنيك"، قال فيها إنه "فيما يتعلق بالزيارة اللبنانية إلى سوريا، هناك خطوات جار الإعداد لها، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للتفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة.وبعد مؤتمر بروكسل من المنتظر أن يتم تحديد جلسة رسمية لمجلس الوزراء من أجل أخذ قرار تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا، لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والاهتمام المشترك للبلدين، وفي مقدمتها قضية النازحين السوريين وإعادتهم من لبنان".وأضاف الوزير اللبناني: "وقّع لبنان مع سوريا من خلال زيارة رسمية جرت، في أغسطس/ آب 2022، على ورقة تفاهم، تتضمن آليات عودة النازحين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهريًا، لكن هذه الورقة غير معترف من قبل المجتمع الدولي، لذلك فهناك حاجة إلى زيارة وفد رسمي آخر لسوريا للاتفاق على كافة النقاط، وبعدها تدشين بروتوكول بين الدولتين يكون رسميا".

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