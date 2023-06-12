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وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني-عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230612/وفاة-رئيس-الوزراء-الإيطالي-الأسبق-سيلفيو-برلسكوني-عاجل-1078019803.html
وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني-عاجل
وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني-عاجل
توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مستشفى في ميلانو عن عمر يناهز 87 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T08:45+0000
2023-06-12T09:01+0000
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ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن آخر دخول إلى المستشفى لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني قبل وفاته كان مرتبطًا بسرطان الدم النخاعي المزمن.عاد السياسي إلى المستشفى مرة أخرى بعد ظهر يوم الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من خروجه من المستشفى.وبحسب الصحفيين، وصل أقارب برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، صباح اليوم.وأكدت وسائل الإعلام أن السناتور البالغ من العمر 86 عامًا قد تم إدخاله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس أو، وفقًا لتقارير أخرى، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، أفاد أطباء برلسكوني، في وقت لاحق لأول مرة، أن سبب دخول المستشفى كان عدوى رئوية تطورت على خلفية سرطان الدم المزمن. ولد برلسكوني في 29 سبتمبر/أيلول 1936، في ميلانو. تخرج من كلية الحقوق في جامعة ميلانو. قبل انضمامه إلى السياسة، كان يعمل كرجل أعمال.
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العالم

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني-عاجل

08:45 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 12.06.2023)
© AFP 2023 / TIZIANA FABIرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مستشفى في ميلانو عن عمر يناهز 87 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.
ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن آخر دخول إلى المستشفى لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني قبل وفاته كان مرتبطًا بسرطان الدم النخاعي المزمن.
عاد السياسي إلى المستشفى مرة أخرى بعد ظهر يوم الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من خروجه من المستشفى.
وبحسب الصحفيين، وصل أقارب برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، صباح اليوم.
وأكدت وسائل الإعلام أن السناتور البالغ من العمر 86 عامًا قد تم إدخاله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس أو، وفقًا لتقارير أخرى، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
ومع ذلك، أفاد أطباء برلسكوني، في وقت لاحق لأول مرة، أن سبب دخول المستشفى كان عدوى رئوية تطورت على خلفية سرطان الدم المزمن.
ولد برلسكوني في 29 سبتمبر/أيلول 1936، في ميلانو. تخرج من كلية الحقوق في جامعة ميلانو. قبل انضمامه إلى السياسة، كان يعمل كرجل أعمال.
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