https://sputnikarabic.ae/20230612/وكالات-تكشف-سبب-إعلان-زيلينسكي-بدء-هجوم-مضاد-1078028892.html

وكالات تكشف سبب إعلان زيلينسكي بدء "هجوم مضاد"

وكالات تكشف سبب إعلان زيلينسكي بدء "هجوم مضاد"

كشفت وكالات إعلامية السبب الذي أجبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الإعلان عن بدء الهجوم المضاد المزعوم، وذلك بعد تكبد قواته التي حاولت تنفيذ هجمات،... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T13:35+0000

2023-06-12T13:35+0000

2023-06-12T13:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أجبر على إعلان هجوم مضاد بسبب ضغوط من قبل الحلفاء الغربيين.وبحسب المقال الذي نشره الكاتب تشاو يوشا، في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد أكد المحللون والخبراء أن نظام كييف نفذ هذه الخطوة خوفًا من حدوث ضعف في الدعم الغربي.ودعا الخبراء الصينيون الغرب إلى الكف عن تأجيج نيران الصراع والضغط على أوكرانيا في ساحة المعركة، حيث إن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى خسائر في أرواح الجنود الأوكرانيين.يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد قال يوم السبت الماضي، إن عمليات الهجوم المضاد تحدث، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة المرحلة التي تتم بها الآن.

https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعلن-عن-مقتل-العشرات-من-جنودها--1078028191.html

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