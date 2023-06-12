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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/وكالات-تكشف-سبب-إعلان-زيلينسكي-بدء-هجوم-مضاد-1078028892.html
وكالات تكشف سبب إعلان زيلينسكي بدء "هجوم مضاد"
وكالات تكشف سبب إعلان زيلينسكي بدء "هجوم مضاد"
كشفت وكالات إعلامية السبب الذي أجبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الإعلان عن بدء الهجوم المضاد المزعوم، وذلك بعد تكبد قواته التي حاولت تنفيذ هجمات،... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T13:35+0000
2023-06-12T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أجبر على إعلان هجوم مضاد بسبب ضغوط من قبل الحلفاء الغربيين.وبحسب المقال الذي نشره الكاتب تشاو يوشا، في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد أكد المحللون والخبراء أن نظام كييف نفذ هذه الخطوة خوفًا من حدوث ضعف في الدعم الغربي.ودعا الخبراء الصينيون الغرب إلى الكف عن تأجيج نيران الصراع والضغط على أوكرانيا في ساحة المعركة، حيث إن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى خسائر في أرواح الجنود الأوكرانيين.يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد قال يوم السبت الماضي، إن عمليات الهجوم المضاد تحدث، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة المرحلة التي تتم بها الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعلن-عن-مقتل-العشرات-من-جنودها--1078028191.html
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العالم
العالم

وكالات تكشف سبب إعلان زيلينسكي بدء "هجوم مضاد"

13:35 GMT 12.06.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشفت وكالات إعلامية السبب الذي أجبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الإعلان عن بدء الهجوم المضاد المزعوم، وذلك بعد تكبد قواته التي حاولت تنفيذ هجمات، هزائم كبيرة على الجبهات.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أجبر على إعلان هجوم مضاد بسبب ضغوط من قبل الحلفاء الغربيين.
وبحسب المقال الذي نشره الكاتب تشاو يوشا، في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد أكد المحللون والخبراء أن نظام كييف نفذ هذه الخطوة خوفًا من حدوث ضعف في الدعم الغربي.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها
12:53 GMT

وقال شين يي، أستاذ كلية العلاقات الدولية والعلاقات العامة في جامعة فودان: "الآن وقد استمر الصراع لمدة 15 شهرا، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بشكل عاجل إلى تغييرات إيجابية لإقناع قواهم الاجتماعية والسياسية المحلية بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا وإظهار أن مساعدتها معقولة وصحيحة وضرورية".

ودعا الخبراء الصينيون الغرب إلى الكف عن تأجيج نيران الصراع والضغط على أوكرانيا في ساحة المعركة، حيث إن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى خسائر في أرواح الجنود الأوكرانيين.
يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد قال يوم السبت الماضي، إن عمليات الهجوم المضاد تحدث، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة المرحلة التي تتم بها الآن.
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