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https://sputnikarabic.ae/20230613/أمريكا-تزود-أوكرانيا-بحزمة-مساعدات-جديدة-تتضمن-مدرعات-برادلي-1078070653.html
أمريكا تزود أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تتضمن مدرعات "برادلي"
أمريكا تزود أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تتضمن مدرعات "برادلي"
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن مدرعات وذخائر. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T17:14+0000
2023-06-13T17:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تخصص 325 مليون دولار لحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا".وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تفاصيل هذه المساعدات: "تشمل المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 15 مركبة قتالية من طراز برادلي و10 ناقلات مدرعة من طراز سترايكر".وذكر "البنتاغون" أن "إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال فترة رئاسة بايدن تجاوز 40.7 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".وسخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من تدمير دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية الصنع بسهولة، التي تستخدمها أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "برادلي وليوبارد تحترقان بشكل جميل كما توقعنا، ولا أعرف فيما إذا شاهدوا هناك (في الغرب)، الذخيرة داخل الدبابات تعمل (تنفجر)، كل شيء يتطاير في اتجاهات مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-جودة-السلاح-الروسي-تتعاظم-والعملية-العسكرية-جعلت-جيشنا-الأقوى-في-العالم--عاجل-1078067809.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أمريكا تزود أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تتضمن مدرعات "برادلي"

17:14 GMT 13.06.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
CC0 / pixabay.com /
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن مدرعات وذخائر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تخصص 325 مليون دولار لحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا".
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تفاصيل هذه المساعدات: "تشمل المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 15 مركبة قتالية من طراز برادلي و10 ناقلات مدرعة من طراز سترايكر".

تزود الولايات المتحدة الأمريكية في حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا ذخيرة صواريخ "ناسامز" وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، و"جافلين" المضادة للدروع وصواريخ "تاو" و"أي تي 4" المحمولة على الكتف، و22 مليون رصاصة وقنبلة".

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15:18 GMT
وذكر "البنتاغون" أن "إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال فترة رئاسة بايدن تجاوز 40.7 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".
وسخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من تدمير دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية الصنع بسهولة، التي تستخدمها أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين، في لقاء مع المراسلين الحربيين: "برادلي وليوبارد تحترقان بشكل جميل كما توقعنا، ولا أعرف فيما إذا شاهدوا هناك (في الغرب)، الذخيرة داخل الدبابات تعمل (تنفجر)، كل شيء يتطاير في اتجاهات مختلفة".
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