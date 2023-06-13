https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-ألمانيا-تخدع-بوقاحة-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-1078054993.html
إعلام: ألمانيا تخدع بوقاحة القوات المسلحة لأوكرانيا
إعلام: ألمانيا تخدع بوقاحة القوات المسلحة لأوكرانيا
نقلت وسائل إعلام عن وثائق من وزارة الصحة الألمانية أن السلطات الألمانية لا تدفع دائمًا مقابل العلاج الموعود للجنود الجرحى الأوكرانيين. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:54+0000
2023-06-13T10:54+0000
2023-06-13T10:54+0000
العالم
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وفقًا للصحفيين، غالبًا ما تدفع المنظمات غير الهادفة للربح وجنود القوات المسلحة الأوكرانية مقابل توفير الرعاية الطبية. ولهذا السبب اعتبر العديد من الجرحى أنفسهم مخدوعين.وقالت وسائل الإعلام: "وعدت ألمانيا بأن يحصل جميع المدنيين والجنود الأوكرانيين الجرحى على رعاية طبية عالية الجودة بسرعة وسهولة عند وصولهم إلى البلاد - دون الاضطرار إلى تحمل أي تكاليف. ولكن اضطرت مجموعات خاصة لتنظيم وتمويل الرعاية الطبية الطارئة في بعض المناطق".تباطأت سرعة المساعدة بسبب الفحوصات البيروقراطية: قامت وزارة الصحة بفحص كل من الجرحى البالغ عددهم 750 جريحًا للتأكد من حقهم في تلقي الإعانات الاجتماعية. قال مسعف في مستشفى برلين، طلب عدم نشر اسمه، لصحيفة "بوليتيكو" إنه بسبب هذه الفحوصات، يبقى الجنود الأوكرانيون المصابون بإصابات خطيرة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى بتر، دون رعاية طبية لأسابيع.وأضاف الصحفيون أن "مكتب أولاف شولتس قال إنه يتم تغطية التكاليف إذا تم استيفاء الشروط المسبقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد مسألة تغطية التكاليف على أساس كل حالة على حدة".وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لن تكون قادرة على استبدال كل دبابة "ليوبارد" مدمرة في كييف، لكنها ستزيد إمداداتها من الدبابات التي تم إصلاحها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: ألمانيا تخدع بوقاحة القوات المسلحة لأوكرانيا
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نقلت وسائل إعلام عن وثائق من وزارة الصحة الألمانية أن السلطات الألمانية لا تدفع دائمًا مقابل العلاج الموعود للجنود الجرحى الأوكرانيين.
وفقًا للصحفيين، غالبًا ما تدفع المنظمات غير الهادفة للربح وجنود القوات المسلحة الأوكرانية مقابل توفير الرعاية الطبية. ولهذا السبب اعتبر العديد من الجرحى أنفسهم مخدوعين.
وقالت وسائل الإعلام: "وعدت ألمانيا بأن يحصل جميع المدنيين والجنود الأوكرانيين الجرحى على رعاية طبية عالية الجودة بسرعة وسهولة عند وصولهم إلى البلاد - دون الاضطرار إلى تحمل أي تكاليف. ولكن اضطرت مجموعات خاصة لتنظيم وتمويل الرعاية الطبية الطارئة في بعض المناطق".
تباطأت سرعة المساعدة بسبب الفحوصات البيروقراطية: قامت وزارة الصحة بفحص كل من الجرحى البالغ عددهم 750 جريحًا للتأكد من حقهم في تلقي الإعانات الاجتماعية. قال مسعف في مستشفى برلين، طلب عدم نشر اسمه، لصحيفة "بوليتيكو" إنه بسبب هذه الفحوصات، يبقى الجنود الأوكرانيون المصابون بإصابات خطيرة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى بتر، دون رعاية طبية لأسابيع.
وأضاف الصحفيون أن "مكتب أولاف شولتس قال إنه يتم تغطية التكاليف إذا تم استيفاء الشروط المسبقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد مسألة تغطية التكاليف على أساس كل حالة على حدة
".
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لن تكون قادرة على استبدال كل دبابة "ليوبارد" مدمرة في كييف، لكنها ستزيد إمداداتها من الدبابات التي تم إصلاحها.