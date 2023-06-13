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https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-الولايات-المتحدة-تزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1078051574.html
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض على وشك الموافقة على تزويد أوكرانيا بقذائف دبابات اليورانيوم المنضب. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:10+0000
2023-06-13T10:10+0000
رصد عسكري
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من المتوقع أن تزود إدارة (جو) بايدن أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بعد أسابيع من المناقشات الداخلية حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي تقدمها الولايات المتحدة إلى كييف.وفقًا لأحد المسؤولين، لا توجد حاليًا عوائق كبيرة للموافقة على إرسال مقذوفات اليورانيوم المنضب. لكن بعض المسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن قلقهم من أن إرسال مثل هذه المقذوفات سيؤدي إلى انتقاد واشنطن، لأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.في مارس/آذار، أعلنت بريطانيا عن خطط لتسليم كييف مقذوفات اليورانيوم المنضب مع دبابات تشالنجر.
https://sputnikarabic.ae/20230613/قائد-في-اللواء-110-الأوكراني-يسلم-جنوده-ومدرعاته-للجيش-الروسي-في-جنح-الظلام-فيديو-1078044300.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

10:10 GMT 13.06.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky / اليورانيوم المنضب
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky /
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض على وشك الموافقة على تزويد أوكرانيا بقذائف دبابات اليورانيوم المنضب.
من المتوقع أن تزود إدارة (جو) بايدن أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بعد أسابيع من المناقشات الداخلية حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي تقدمها الولايات المتحدة إلى كييف.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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وفقًا لأحد المسؤولين، لا توجد حاليًا عوائق كبيرة للموافقة على إرسال مقذوفات اليورانيوم المنضب. لكن بعض المسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن قلقهم من أن إرسال مثل هذه المقذوفات سيؤدي إلى انتقاد واشنطن، لأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.
في مارس/آذار، أعلنت بريطانيا عن خطط لتسليم كييف مقذوفات اليورانيوم المنضب مع دبابات تشالنجر.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:12 GMT
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