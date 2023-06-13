https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-الولايات-المتحدة-تزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1078051574.html
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض على وشك الموافقة على تزويد أوكرانيا بقذائف دبابات اليورانيوم المنضب. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:10+0000
2023-06-13T10:10+0000
2023-06-13T10:10+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/68/1036976896_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5af013cffc3ac1e4f14a9af64e27f325.jpg
من المتوقع أن تزود إدارة (جو) بايدن أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بعد أسابيع من المناقشات الداخلية حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي تقدمها الولايات المتحدة إلى كييف.وفقًا لأحد المسؤولين، لا توجد حاليًا عوائق كبيرة للموافقة على إرسال مقذوفات اليورانيوم المنضب. لكن بعض المسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن قلقهم من أن إرسال مثل هذه المقذوفات سيؤدي إلى انتقاد واشنطن، لأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.في مارس/آذار، أعلنت بريطانيا عن خطط لتسليم كييف مقذوفات اليورانيوم المنضب مع دبابات تشالنجر.
https://sputnikarabic.ae/20230613/قائد-في-اللواء-110-الأوكراني-يسلم-جنوده-ومدرعاته-للجيش-الروسي-في-جنح-الظلام-فيديو-1078044300.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/68/1036976896_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e20de63d86f1b6292915dc817240a56c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض على وشك الموافقة على تزويد أوكرانيا بقذائف دبابات اليورانيوم المنضب.
من المتوقع أن تزود إدارة (جو) بايدن أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بعد أسابيع من المناقشات الداخلية حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي تقدمها الولايات المتحدة إلى كييف.
وفقًا لأحد المسؤولين، لا توجد حاليًا عوائق كبيرة للموافقة على إرسال مقذوفات اليورانيوم المنضب. لكن بعض المسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن قلقهم من أن إرسال مثل هذه المقذوفات سيؤدي إلى انتقاد واشنطن، لأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.
في مارس/آذار، أعلنت بريطانيا عن خطط لتسليم كييف مقذوفات اليورانيوم المنضب مع دبابات تشالنجر.