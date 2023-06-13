https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-يخسر-15-من-مدرعات-برادلي-الأمريكية--1078051752.html
إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية
إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية
أكدت وسائل إعلام غربية أن الجيش الأوكراني خسر حوالي 15% من ناقلات الجند الأمريكية من نوع "برادلي" التي أرسلتها واشنطن لدعم نظام كييف. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:12+0000
2023-06-13T10:12+0000
2023-06-13T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وأشارت المصادر الغربية إلى أنه تم تدمير أو إتلاف أو التخلي عن 16 مدرعة أمريكية من نوع "برادلي" من أصل 109، خلال الأيام القليلة الماضية.وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يجادل فيه بعض المحللين الغربيين، في محاولة لتبرير هزائم نظام كييف، زاعمين بأنه بالنظر إلى حجم الأعمال العسكرية وطول الجبهة، فإن مثل هذه الخسائر كانت متوقعة.لكن المصادر التي نقل عنها الإعلام الغربي أكدت فقدان القوات المسلحة الأوكرانية 3600 قطعة على الأقل من المعدات العسكرية منذ فبراير/ شباط عام 2022.وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، خسارة الجيش الأوكراني لثلاث دبابات "ليوبارد 2" أرسلتها وارسو بهدف دعم نظام كييف.ونشرت الدفاع الروسية في الأيام السابقة، الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق قيام الجيش الروسي بتمدير دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع على أكثر من محور، أهمها في زابوروجيه.اقرأ أيضا: الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-فيديو-1078045720.html
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العالم, رصد عسكري
إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية
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أكدت وسائل إعلام غربية أن الجيش الأوكراني خسر حوالي 15% من ناقلات الجند الأمريكية من نوع "برادلي" التي أرسلتها واشنطن لدعم نظام كييف.
وأشارت المصادر الغربية إلى أنه تم تدمير أو إتلاف أو التخلي عن 16 مدرعة أمريكية من نوع "برادلي" من أصل 109، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يجادل فيه بعض المحللين الغربيين، في محاولة لتبرير هزائم نظام كييف، زاعمين بأنه بالنظر إلى حجم الأعمال العسكرية وطول الجبهة، فإن مثل هذه الخسائر كانت متوقعة.
لكن المصادر التي نقل عنها الإعلام الغربي أكدت فقدان القوات المسلحة الأوكرانية 3600 قطعة على الأقل من المعدات العسكرية منذ فبراير/ شباط عام 2022.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، خسارة الجيش الأوكراني لثلاث دبابات "ليوبارد 2" أرسلتها وارسو بهدف دعم نظام كييف.
ونشرت الدفاع الروسية في الأيام السابقة، الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق قيام الجيش الروسي بتمدير دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع على أكثر من محور، أهمها في زابوروجيه.