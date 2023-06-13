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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلام-غربي-الجيش-الأوكراني-يخسر-15-من-مدرعات-برادلي-الأمريكية--1078051752.html
إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية
إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية
أكدت وسائل إعلام غربية أن الجيش الأوكراني خسر حوالي 15% من ناقلات الجند الأمريكية من نوع "برادلي" التي أرسلتها واشنطن لدعم نظام كييف. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T10:12+0000
2023-06-13T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وأشارت المصادر الغربية إلى أنه تم تدمير أو إتلاف أو التخلي عن 16 مدرعة أمريكية من نوع "برادلي" من أصل 109، خلال الأيام القليلة الماضية.وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يجادل فيه بعض المحللين الغربيين، في محاولة لتبرير هزائم نظام كييف، زاعمين بأنه بالنظر إلى حجم الأعمال العسكرية وطول الجبهة، فإن مثل هذه الخسائر كانت متوقعة.لكن المصادر التي نقل عنها الإعلام الغربي أكدت فقدان القوات المسلحة الأوكرانية 3600 قطعة على الأقل من المعدات العسكرية منذ فبراير/ شباط عام 2022.وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، خسارة الجيش الأوكراني لثلاث دبابات "ليوبارد 2" أرسلتها وارسو بهدف دعم نظام كييف.ونشرت الدفاع الروسية في الأيام السابقة، الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق قيام الجيش الروسي بتمدير دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع على أكثر من محور، أهمها في زابوروجيه.اقرأ أيضا: الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-فيديو-1078045720.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام غربي: الجيش الأوكراني يخسر 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية

10:12 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACAD / مركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACAD /
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أكدت وسائل إعلام غربية أن الجيش الأوكراني خسر حوالي 15% من ناقلات الجند الأمريكية من نوع "برادلي" التي أرسلتها واشنطن لدعم نظام كييف.
وأشارت المصادر الغربية إلى أنه تم تدمير أو إتلاف أو التخلي عن 16 مدرعة أمريكية من نوع "برادلي" من أصل 109، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يجادل فيه بعض المحللين الغربيين، في محاولة لتبرير هزائم نظام كييف، زاعمين بأنه بالنظر إلى حجم الأعمال العسكرية وطول الجبهة، فإن مثل هذه الخسائر كانت متوقعة.
لكن المصادر التي نقل عنها الإعلام الغربي أكدت فقدان القوات المسلحة الأوكرانية 3600 قطعة على الأقل من المعدات العسكرية منذ فبراير/ شباط عام 2022.
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"محركاتها تعمل".. دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بقبضة الجيش الروسي.. فيديو
08:42 GMT
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، خسارة الجيش الأوكراني لثلاث دبابات "ليوبارد 2" أرسلتها وارسو بهدف دعم نظام كييف.
ونشرت الدفاع الروسية في الأيام السابقة، الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق قيام الجيش الروسي بتمدير دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع ومدرعات "برادلي" أمريكية الصنع على أكثر من محور، أهمها في زابوروجيه.
اقرأ أيضا: الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"
شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
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