https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1078074395.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوية في مناطق خاركوف، ودنيبروبتروفسك، وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T21:56+0000
2023-06-13T21:56+0000
2023-06-13T22:03+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا للبيانات المتاحة عبر الخرائط الرقمية، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في منطقة كيروفوهراد بعد منتصف الليل في الساعة 12:34، وفي دنيبروبتروفسك في الساعة 23:33 يوم الثلاثاء، وفي خاركوف في الساعة 22:28 (بتوقيت موسكو).يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1077196744.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
21:56 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوية في مناطق خاركوف، ودنيبروبتروفسك، وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا للبيانات المتاحة عبر الخرائط الرقمية، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في منطقة كيروفوهراد بعد منتصف الليل في الساعة 12:34، وفي دنيبروبتروفسك في الساعة 23:33 يوم الثلاثاء، وفي خاركوف في الساعة 22:28 (بتوقيت موسكو).
يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.
ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان - في جميع أنحاء البلاد
.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.