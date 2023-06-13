https://sputnikarabic.ae/20230613/الجيش-الروسي-يستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-أثناء-انسحابها-بعد-هجوم-فاشل-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078042961.html
الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو
الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو
استهدف جنود اللواء 200 من الأسطول الشمالي التابع للقوات المسلحة الروسية ناقلات الجنود المدرعة الأوكرانية المتراجعة بعد هجوم فاشل حاولوا شنه على محور... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:02+0000
2023-06-13T07:02+0000
2023-06-13T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_ec2781dcdd94d2ee83faae9ed5c95103.jpg
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على الفيديو الذي يُظهر كيف قام طاقم المدفعية بضرب عربة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحاول مغادرة المنطقة، ثم أصاب الصاروخ حجرة قوات الإنزال المفتوحة مع مشاة لم يكن لديهم وقت للفرار.وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075848565_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_334c5f2805630ab776825fd1d1ac4cdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو
07:02 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 07:03 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
استهدف جنود اللواء 200 من الأسطول الشمالي التابع للقوات المسلحة الروسية ناقلات الجنود المدرعة الأوكرانية المتراجعة بعد هجوم فاشل حاولوا شنه على محور أرتيوموفسك.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على الفيديو الذي يُظهر كيف قام طاقم المدفعية بضرب عربة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحاول مغادرة المنطقة، ثم أصاب الصاروخ حجرة قوات الإنزال المفتوحة مع مشاة لم يكن لديهم وقت للفرار.
وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.