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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/الجيش-الروسي-يستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-أثناء-انسحابها-بعد-هجوم-فاشل-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078042961.html
الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو
الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو
استهدف جنود اللواء 200 من الأسطول الشمالي التابع للقوات المسلحة الروسية ناقلات الجنود المدرعة الأوكرانية المتراجعة بعد هجوم فاشل حاولوا شنه على محور... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:02+0000
2023-06-13T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على الفيديو الذي يُظهر كيف قام طاقم المدفعية بضرب عربة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحاول مغادرة المنطقة، ثم أصاب الصاروخ حجرة قوات الإنزال المفتوحة مع مشاة لم يكن لديهم وقت للفرار.وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو

07:02 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 07:03 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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استهدف جنود اللواء 200 من الأسطول الشمالي التابع للقوات المسلحة الروسية ناقلات الجنود المدرعة الأوكرانية المتراجعة بعد هجوم فاشل حاولوا شنه على محور أرتيوموفسك.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على الفيديو الذي يُظهر كيف قام طاقم المدفعية بضرب عربة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحاول مغادرة المنطقة، ثم أصاب الصاروخ حجرة قوات الإنزال المفتوحة مع مشاة لم يكن لديهم وقت للفرار.
وأعلنت وزارة الدفاع تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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