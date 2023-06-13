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الخارجية المغربية: التطبيع مع إسرائيل أسهم في رفع المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 160%
الخارجية المغربية: التطبيع مع إسرائيل أسهم في رفع المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 160%
قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس الاثنين، إن اتفاق أبراهام مع إسرائيل أسهم في رفع المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 160%. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T19:15+0000
2023-06-13T19:15+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، أن بوريطة قد ألقى الضوء على العلاقات المغربية الإسرائيلية، خاصة على المستوى التجاري، موضحا أن اتفاق أبراهام أسهم في تحقيق نمو غير مسبوق في تجارة المملكة مع إسرائيل.ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات بوريطة جاءت في كلمة له عبر تقنية الفيديو في منتدى اللجنة اليهودية الأمريكية AJC العالمي.وأضاف ناصر بوريطة:وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن المملكة "تفخر بشدة بتراثها اليهودي ودعمها للمجتمع اليهودي ومؤسساتها، منوّها إلى أن "علاقات المغرب مع الجالية اليهودية تاريخية. لقد كان المغرب تاريخيا أرضا للتعايش، حيث عاش جميع المغاربة - مسلمين ويهود - في سلام ووئام تحت حماية الملوك المغاربة".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

الخارجية المغربية: التطبيع مع إسرائيل أسهم في رفع المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 160%

19:15 GMT 13.06.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس الاثنين، إن اتفاق أبراهام مع إسرائيل أسهم في رفع المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 160%.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، أن بوريطة قد ألقى الضوء على العلاقات المغربية الإسرائيلية، خاصة على المستوى التجاري، موضحا أن اتفاق أبراهام أسهم في تحقيق نمو غير مسبوق في تجارة المملكة مع إسرائيل.
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ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات بوريطة جاءت في كلمة له عبر تقنية الفيديو في منتدى اللجنة اليهودية الأمريكية AJC العالمي.
وأضاف ناصر بوريطة:

العلاقات الثنائية مع إسرائيل تتحسن على جميع المستويات، والمغرب قد استقبل أكثر من 12 زيارة لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وقفزة بنسبة 160% في المبادلات التجارية، وزيادة بمقدار 5 أضعاف في عدد السياح الإسرائيليين خلال العامين الماضيين.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن المملكة "تفخر بشدة بتراثها اليهودي ودعمها للمجتمع اليهودي ومؤسساتها، منوّها إلى أن "علاقات المغرب مع الجالية اليهودية تاريخية. لقد كان المغرب تاريخيا أرضا للتعايش، حيث عاش جميع المغاربة - مسلمين ويهود - في سلام ووئام تحت حماية الملوك المغاربة".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
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