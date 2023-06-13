https://sputnikarabic.ae/20230613/الخزانة-الأمريكية-تقر-بتوجه-الدول-نحو-استبدال-الدولار-1078071508.html

الخزانة الأمريكية تقر بتوجه الدول نحو "استبدال الدولار"

الخزانة الأمريكية تقر بتوجه الدول نحو "استبدال الدولار"

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية تحفز الدول على البحث عن أدوات تسوية بديلة للدولار. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T17:55+0000

2023-06-13T17:55+0000

2023-06-13T17:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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وقالت يلين، في جلسة استماع في اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي: "صحيح أنه عندما نفرض عقوبات فإن الدول التي قد تصبح موضوع هذه العقوبات لديها دوافع للبحث عن أدوات أخرى غير الدولار للتسويات".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في 8 حزيران/ يونيو، إن بكين تحث أمريكا على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة، والعمل مع الاقتصادات الأخرى لتعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.وأشار معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة تجارية للخدمات المالية، في تقرير له، إلى أن الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربع الأول من عام 2023، إلى نحو 305 تريليون دولار، في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية تصل إلى 31.4 تريليون دولار.وفي إشارة إلى أن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم ومصدر للعملة الدولية الرئيسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "وضعها المالي وخياراتها السياسية لها تأثيرات غير مباشرة مهمة على الاقتصاد العالمي، لذا ينبغي عليها تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة"، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية.

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