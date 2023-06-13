https://sputnikarabic.ae/20230613/الداخلية-الأردنية-تسهيل-دخول-السوريين-المقيمين-في-أوروبا-جاء-لأهداف-إنسانية--اقتصادية-1078050524.html

الداخلية الأردنية: تسهيل دخول السوريين المقيمين في أوروبا جاء لأهداف إنسانية – اقتصادية

الداخلية الأردنية: تسهيل دخول السوريين المقيمين في أوروبا جاء لأهداف إنسانية – اقتصادية

قالت وزارة الداخلية الأردنية، إن قرار تسهيل دخول السوريين المقيمين في أوروبا إلى المملكة جاء لأهداف إنسانية – اقتصادية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T09:39+0000

2023-06-13T09:39+0000

2023-06-13T09:39+0000

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ونقلت قناة "المملكة" (رسمية) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن "أهداف آلية دخول السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أو الحاملين لوثيقة تلك الدول للأردن إنسانية – اقتصادية".وأوضح المصدر أن التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية للسوريين تصب في مصلحة الأردن، من نواح عدة، أبرزها الناحية الاقتصادية لما لها من انعكاسات خاصة فيما يتعلق بتنشيط السياحة.وأضاف أنه فيما يتعلق بالبعد الإنساني، يهدف القرار "إلى تمكين السوريين المقيمين في دول أوروبا حيث إن أغلبهم لاجئون في تلك الدول من لقاء ذويهم في سوريا".وتابع المصدر: "بإمكان السوريين الالتقاء بعائلاتهم في دولة ثالثة؛ لذلك قُدمت لهم التسهيلات من أجل لقائهم ومراعاة البعد الإنساني لهم وليس "للم الشمل".وأوضح أنه "يتطلب من السوريين المقيمين في أوروبا تقديم طلب للسماح لهم بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية."وأشار إلى أنه وفقا لهذه الآلية، فإن دخول السوريين القادمين من سوريا للأردن "يكون من خلال مكاتب سياحية أردنية معتمدة لضمان مغادرتهم المملكة بعد انتهاء مدة الزيارة المحددة".ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، حصل نحو 41 ألفا و782 سورياً على موافقة دخول للأردن من خلال مجموعات سياحية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.فيما دخل الأردن منذ 13 سبتمبر/أيلول 2022، نحو 4345 سورياً موجودا في أوروبا ويحملون وثائق أوروبية، بحسب المصدر ذاته.ولفت المصدر إلى أن إجراءات وزارة الداخلية "قد حققت المصلحة الوطنية العليا للأردن من خلال تعزيز الناحية الاقتصادية والإنسانية من جهة ومنع أي موجة لجوء عكسية من جهة أخرى، حيث إنه لم تسجل أي حالة تجاوز على مدة الزيارة المحددة سواء للقادمين من سوريا أو من الدول الأوروبية".

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