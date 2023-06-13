https://sputnikarabic.ae/20230613/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-600-جندي-على-محورين--عاجل-1078056424.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد أكثر من 600 جندي على محورين

الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد أكثر من 600 جندي على محورين

أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T11:43+0000

2023-06-13T11:43+0000

2023-06-13T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.وأوضحت الوزارة على وجه الخصوص أنه "في منطقة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم صد ثلاث هجمات من قبل وحدات أوكرانية، معززة بالدبابات والمركبات القتالية المدرعة".وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".في منطقة روفنوبل، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين للعدو بنجاح، وأصيبت دبابتان أوكرانيتان وثلاث عربات قتال مصفحة، وفي منطقة بريشيستوفكا، خلال صد الهجوم، تم تدمير معظم أفراد المجموعة التكتيكية للسرية المعادية وأربع عربات قتال مشاة.كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنه جنوبي مدينة أرتيوموفسك صدت مجموعة قوات "الجنوب" بنجاح هجومين للعدو في اتجاه بلدات كليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولم يتم تسجيل إي اختراق في خطوط الدفاع.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو" وعشرة صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك تم إسقاط 6 طائرات أوكرانية دون طيار في عدة مناطق.

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روسيا, رصد عسكري