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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-600-جندي-على-محورين--عاجل-1078056424.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد أكثر من 600 جندي على محورين
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد أكثر من 600 جندي على محورين
أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T11:43+0000
2023-06-13T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.وأوضحت الوزارة على وجه الخصوص أنه "في منطقة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم صد ثلاث هجمات من قبل وحدات أوكرانية، معززة بالدبابات والمركبات القتالية المدرعة".وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".في منطقة روفنوبل، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين للعدو بنجاح، وأصيبت دبابتان أوكرانيتان وثلاث عربات قتال مصفحة، وفي منطقة بريشيستوفكا، خلال صد الهجوم، تم تدمير معظم أفراد المجموعة التكتيكية للسرية المعادية وأربع عربات قتال مشاة.كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنه جنوبي مدينة أرتيوموفسك صدت مجموعة قوات "الجنوب" بنجاح هجومين للعدو في اتجاه بلدات كليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولم يتم تسجيل إي اختراق في خطوط الدفاع.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو" وعشرة صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك تم إسقاط 6 طائرات أوكرانية دون طيار في عدة مناطق.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد أكثر من 600 جندي على محورين

11:43 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-90" ومدافع ذاتية الحركة من طراز "مستا — إس" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
دبابات تي-90 ومدافع ذاتية الحركة من طراز مستا — إس في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك فقدت أكثر من 600 جندي في يوم واحد.
وبحسب الوزارة، واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكذلك في منطقة مدينة أرتيوموفسك.

في فريموفسكي، شن نظام كييف هجوما بوحدات تشكلت على عجالة من بقايا الألوية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي عانت سابقًا من خسائر فادحة.

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وأوضحت الوزارة على وجه الخصوص أنه "في منطقة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم صد ثلاث هجمات من قبل وحدات أوكرانية، معززة بالدبابات والمركبات القتالية المدرعة".
وأضاف البيان: "بالإجراءات الشجاعة والحاسمة لوحدات مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع الهجمات، ومن بين ناقلات الجند العشر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجمات، تم تدمير ثماني ناقلات".
في منطقة روفنوبل، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين للعدو بنجاح، وأصيبت دبابتان أوكرانيتان وثلاث عربات قتال مصفحة، وفي منطقة بريشيستوفكا، خلال صد الهجوم، تم تدمير معظم أفراد المجموعة التكتيكية للسرية المعادية وأربع عربات قتال مشاة.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "إجمالي خسائر العدو في يوم واحد في هذه المناطق بلغ 275 جنديًا أوكرانيًا، وأربع دبابات، وخمس عشرة عربة قتالية مدرعة، وثماني سيارات عسكرية بالإضافة إلى مدفع مستا بي".

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنه جنوبي مدينة أرتيوموفسك صدت مجموعة قوات "الجنوب" بنجاح هجومين للعدو في اتجاه بلدات كليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولم يتم تسجيل إي اختراق في خطوط الدفاع.
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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خلال القتال، تم القضاء على ما يصل إلى 350 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين قتاليتين وست سيارات عسكرية.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو" وعشرة صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك تم إسقاط 6 طائرات أوكرانية دون طيار في عدة مناطق.
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