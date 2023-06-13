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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-وتُدمر-عدة-دبابات--عاجل-1078039249.html
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك وتُدمر عدة دبابات
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك وتُدمر عدة دبابات
صدت وحدات قوات تجمع "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية من فصيل غربي قرية ليفادنو، ودمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T02:04+0000
2023-06-13T03:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف للوكالة، اليوم الثلاثاء، "على محور جنوب دونيتسك، صدت الوحدات المتقدمة من تجمع "فوستوك" (الشرق) هجومًا من فصيلة معادية غرب ليفادنو. ودمرت نيران المدفعية القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فريميفكا، دبابة معادية في منطقة جمعية "أوكتيابر" الزراعية، وكذلك دبابة واحدة وثلاث عربات مصفحة شمال ستوروجيفوي".ومن جانبها، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" دبابة معادية وقوة بشرية غرب مدينة "فيليكايا نوفوسيلكا"، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار من طراز "فوريا".
https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الروسية-تقود-هجوما-مضادا-في-زابوروجيه-1078027196.html
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القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك وتُدمر عدة دبابات

02:04 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 03:24 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صدت وحدات قوات تجمع "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية من فصيل غربي قرية ليفادنو، ودمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات مصفحة على محور جنوب دونيتسك، وفقاً لتصريح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "الشرق"، أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف للوكالة، اليوم الثلاثاء، "على محور جنوب دونيتسك، صدت الوحدات المتقدمة من تجمع "فوستوك" (الشرق) هجومًا من فصيلة معادية غرب ليفادنو. ودمرت نيران المدفعية القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فريميفكا، دبابة معادية في منطقة جمعية "أوكتيابر" الزراعية، وكذلك دبابة واحدة وثلاث عربات مصفحة شمال ستوروجيفوي".
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه
أمس, 12:32 GMT
ومن جانبها، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك" دبابة معادية وقوة بشرية غرب مدينة "فيليكايا نوفوسيلكا"، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار من طراز "فوريا".
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Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
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