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الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230613/الرئيس-الجزائري-يتوجه-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية--عاجل-1078055368.html
الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية- عاجل
الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية- عاجل
أعلن موقع الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة للرئيس عبد المجيد تبون لروسيا لمدة 3 أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T11:03+0000
2023-06-13T11:12+0000
الجزائر
روسيا
عبد المجيد تبون
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وكتب الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية: "بدعوة من رئيس روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".
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الجزائر, روسيا, عبد المجيد تبون
الجزائر, روسيا, عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية- عاجل

11:03 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 13.06.2023)
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / -
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يتبع
أعلن موقع الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة للرئيس عبد المجيد تبون لروسيا لمدة 3 أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية: "بدعوة من رئيس روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وسيشارك السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي، في سان بطرسبورغ الروسية.

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