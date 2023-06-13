https://sputnikarabic.ae/20230613/السوداني-والسيسي-يبحثان-تعزيز-التعاون-الثنائي-في-مجالات-بينها-الأمن-والتجارة-1078051082.html
السوداني والسيسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بينها الأمن والتجارة
السوداني والسيسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بينها الأمن والتجارة
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات بينها التعاون الأمني والتبادل... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T09:59+0000
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جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء العراقي في قصر الاتحادية، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.ووصل السوداني إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والتخطيط، والإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحضور مسؤولين مصريين بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.وبحسب البيان، تناول اللقاء: "التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية".وأكد السيسي "دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن".بدوره، أكد السوداني: "حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس (آذار) الماضي".وأضاف أن "وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات".وخلال اللقاء جرى "تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة".
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العراق, أخبار العراق اليوم
السوداني والسيسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بينها الأمن والتجارة
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات بينها التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء العراقي
في قصر الاتحادية، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
ووصل السوداني إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والتخطيط، والإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحضور مسؤولين مصريين بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
.
وبحسب البيان، تناول اللقاء: "التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية".
وأكد السيسي "دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن
".
بدوره، أكد السوداني: "حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر
في مارس (آذار) الماضي".
وأضاف أن "وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات".
وخلال اللقاء جرى "تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة".