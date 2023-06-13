https://sputnikarabic.ae/20230613/الشرطة-البريطانية-نتعامل-مع-حادث-خطير-مستمر-في-نوتنغهام-وتعليق-عمل-شبكة-القطارات-1078045039.html
الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "عناصرها يتعاملون مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتينغهام وسط انجلترا". 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:02+0000
2023-06-13T08:02+0000
2023-06-13T08:02+0000
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وأفادت شرطة نوتنغهام، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت غرينتش، مطالبة المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنغهام.من جهتها، أعلنت شبكة الترام في نوتنغهام أنها أغلقت عملياتها في المدينة حتى إشعار آخر بسبب الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "عناصرها يتعاملون مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتينغهام وسط انجلترا".
وأفادت شرطة نوتنغهام، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت غرينتش، مطالبة المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنغهام.
من جهتها، أعلنت شبكة الترام في نوتنغهام أنها أغلقت عملياتها في المدينة حتى إشعار آخر بسبب الحادث.