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الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
https://sputnikarabic.ae/20230613/الشرطة-البريطانية-نتعامل-مع-حادث-خطير-مستمر-في-نوتنغهام-وتعليق-عمل-شبكة-القطارات-1078045039.html
الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "عناصرها يتعاملون مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتينغهام وسط انجلترا". 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:02+0000
2023-06-13T08:02+0000
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وأفادت شرطة نوتنغهام، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت غرينتش، مطالبة المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنغهام.من جهتها، أعلنت شبكة الترام في نوتنغهام أنها أغلقت عملياتها في المدينة حتى إشعار آخر بسبب الحادث.
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الشرطة البريطانية: نتعامل مع "حادث خطير مستمر" في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات

08:02 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / LEON NEAL / الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / LEON NEAL /
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يتبع
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "عناصرها يتعاملون مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتينغهام وسط انجلترا".
وأفادت شرطة نوتنغهام، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت غرينتش، مطالبة المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنغهام.
من جهتها، أعلنت شبكة الترام في نوتنغهام أنها أغلقت عملياتها في المدينة حتى إشعار آخر بسبب الحادث.
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