https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تدمر-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بضربة-استباقية-1078045183.html
القوات الروسية تدمر احتياطيات الجيش الأوكراني في زابوروجيه بضربة استباقية
القوات الروسية تدمر احتياطيات الجيش الأوكراني في زابوروجيه بضربة استباقية
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي شن ضربات استباقية على احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية على... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:06+0000
2023-06-13T08:06+0000
2023-06-13T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، هاجمت الصواريخ والطائرات المسيرة احتياطيات مجموعة القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه".ووفقا له، فإن الجيش الروسي ضرب أماكن تجمّع القوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك والجزء الذي تسيطر عليه في مقاطعة زابوروجيه.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق، عن هجوم صاروخي ليلي على أماكن انتشار احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة جميع الأهداف المحددة، وأنه تم تنفيذ الضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر.أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، عن بدء القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم المضاد. وأشار رئيس الدولة إلى أنه في الوقت نفسه، وبفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات، لم تحقق كييف أهدافها في أي من مناطق القتال.شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/الجيش-الروسي-يستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-أثناء-انسحابها-بعد-هجوم-فاشل-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078042961.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر احتياطيات الجيش الأوكراني في زابوروجيه بضربة استباقية
08:06 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي شن ضربات استباقية على احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، هاجمت الصواريخ والطائرات المسيرة احتياطيات مجموعة القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه".
ووفقا له، فإن الجيش الروسي ضرب أماكن تجمّع القوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك والجزء الذي تسيطر عليه في مقاطعة زابوروجيه.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق، عن هجوم صاروخي ليلي على أماكن انتشار احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وإصابة جميع الأهداف المحددة، وأنه تم تنفيذ الضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر.
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، عن بدء القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم المضاد. وأشار رئيس الدولة إلى أنه في الوقت نفسه، وبفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات، لم تحقق كييف أهدافها في أي من مناطق القتال.