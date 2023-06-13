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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-فيديو-1078045720.html
"محركاتها تعمل".. دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بقبضة الجيش الروسي.. فيديو
"محركاتها تعمل".. دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بقبضة الجيش الروسي.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:42+0000
2023-06-13T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المقاتل الروسي، الذي يقف على بعد مترين من معدات الناتو، في الفيديو: "هنا "برادلي"! ... وها هي "ليوبارد" التي يشيد الألمان بها... المجد لروسيا!".وتابعت الدفاع الروسية، موضحة أن "بعض محركات المعدات الغربية الصنع ودبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي القتالية للمشاة أمريكية الصنع، مازالت تعمل، مما يدل على مرور وقت قصير من المعركة وهروب القوات الأوكرانية من المركبات القتالية الجاهزة للقتال".اقرأ أيضا: الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تدمر-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بضربة-استباقية-1078045183.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"محركاتها تعمل".. دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بقبضة الجيش الروسي.. فيديو

08:42 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 13.06.2023)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية الصنع ودبابات "ليوبارد-2أبي" الألمانية.
وقال المقاتل الروسي، الذي يقف على بعد مترين من معدات الناتو، في الفيديو: "هنا "برادلي"! ... وها هي "ليوبارد" التي يشيد الألمان بها... المجد لروسيا!".

تميز خاصية حماية البرج دبابة "ليوبارد2أبي"، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صور اللقطات في اتجاه زابوروجيه.

عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر احتياطيات الجيش الأوكراني في زابوروجيه بضربة استباقية
08:06 GMT

وأضافت وزارة الدفاع: "جنود من وحدات مجموعة "فوستوك" يتفقدون دبابات العدو وعربات المشاة القتالية التي تم الاستيلاء عليها في المعركة".

وتابعت الدفاع الروسية، موضحة أن "بعض محركات المعدات الغربية الصنع ودبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي القتالية للمشاة أمريكية الصنع، مازالت تعمل، مما يدل على مرور وقت قصير من المعركة وهروب القوات الأوكرانية من المركبات القتالية الجاهزة للقتال".
اقرأ أيضا: الجيش الأوكراني يدمر دبابتي "ليوبارد"
شاهد أيضا: قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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