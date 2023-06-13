https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الفضائية-الروسية-تدمر-مخازن-الأسلحة-الغربية-في-أوكرانيا--عاجل-1078056019.html
القوات الفضائية الروسية تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا
القوات الفضائية الروسية تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا
دمرت القوات الفضائية الروسية بهجمات بعيدة المدى وعالية الدقة أماكن تمركز احتياطيات تشغيلية وعملياتية ومستودعات ذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات المسلحة... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T11:17+0000
2023-06-13T11:17+0000
2023-06-13T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:8:2049:1160_1920x0_80_0_0_8b1212141d1430322f66a694066dc919.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "تمت إصابة جميع المواقع المستهدفة إثر الضربات المتناهية الدقة للقوات الفضائية الروسية".وقضت مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسني ليمان على ما يصل إلى 60 عسكريا أوكرانيا و9 آليات عسكرية.كما ضربت المدفعية التابعة لقوات المركز الروسية وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما قضى الجيش الروسي على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع غفوزديكا في اتجاه خيرسون.وحيّد تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" (الغرب) في اتجاه كوبيانسك أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا و3 آليات عسكرية، كما أوقف أنشطة مجموعة تخريبية واستطلاع في منطقة خاركوف .في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-600-جندي-على-محورين--عاجل-1078056424.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/وسائل-إعلام-غربية-تعترف-بتدمير-3-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-1078051446.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f386b5f088a8e89af41a6d40352c4bd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الفضائية الروسية تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا
11:17 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
دمرت القوات الفضائية الروسية بهجمات بعيدة المدى وعالية الدقة أماكن تمركز احتياطيات تشغيلية وعملياتية ومستودعات ذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "تمت إصابة جميع المواقع المستهدفة إثر الضربات المتناهية الدقة للقوات الفضائية الروسية".
وقضت مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسني ليمان على ما يصل إلى 60 عسكريا أوكرانيا و9 آليات عسكرية.
كما ضربت المدفعية التابعة لقوات المركز الروسية وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
خلال النهار، فقد العدو ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وأربع سيارات عسكرية ومدفع غفوزديكا بالإضافة إلى مدفع "دي 20" وآخر من طراز "دي 30".
كما قضى الجيش الروسي على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع غفوزديكا في اتجاه خيرسون.
وحيّد تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" (الغرب) في اتجاه كوبيانسك أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا و3 آليات عسكرية، كما أوقف أنشطة مجموعة تخريبية واستطلاع في منطقة خاركوف .
في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"تم إحباط نشاط مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة وشاحنة صغيرة ومدفع "دي 20".