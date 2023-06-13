عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الفضائية-الروسية-تدمر-مخازن-الأسلحة-الغربية-في-أوكرانيا--عاجل-1078056019.html
القوات الفضائية الروسية تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا
القوات الفضائية الروسية تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا
دمرت القوات الفضائية الروسية بهجمات بعيدة المدى وعالية الدقة أماكن تمركز احتياطيات تشغيلية وعملياتية ومستودعات ذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات المسلحة... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T11:17+0000
2023-06-13T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:8:2049:1160_1920x0_80_0_0_8b1212141d1430322f66a694066dc919.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "تمت إصابة جميع المواقع المستهدفة إثر الضربات المتناهية الدقة للقوات الفضائية الروسية".وقضت مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسني ليمان على ما يصل إلى 60 عسكريا أوكرانيا و9 آليات عسكرية.كما ضربت المدفعية التابعة لقوات المركز الروسية وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما قضى الجيش الروسي على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع غفوزديكا في اتجاه خيرسون.وحيّد تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" (الغرب) في اتجاه كوبيانسك أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا و3 آليات عسكرية، كما أوقف أنشطة مجموعة تخريبية واستطلاع في منطقة خاركوف .في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-600-جندي-على-محورين--عاجل-1078056424.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/وسائل-إعلام-غربية-تعترف-بتدمير-3-دبابات-ليوبارد-2-في-أوكرانيا-1078051446.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f386b5f088a8e89af41a6d40352c4bd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الفضائية الروسية تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا

11:17 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلى الروسية سو 57
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
دمرت القوات الفضائية الروسية بهجمات بعيدة المدى وعالية الدقة أماكن تمركز احتياطيات تشغيلية وعملياتية ومستودعات ذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "تمت إصابة جميع المواقع المستهدفة إثر الضربات المتناهية الدقة للقوات الفضائية الروسية".
وقضت مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسني ليمان على ما يصل إلى 60 عسكريا أوكرانيا و9 آليات عسكرية.
كما ضربت المدفعية التابعة لقوات المركز الروسية وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
دبابات تي-90 ومدافع ذاتية الحركة من طراز مستا — إس في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد أكثر من 600 جندي على محورين
11:43 GMT

خلال النهار، فقد العدو ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وأربع سيارات عسكرية ومدفع غفوزديكا بالإضافة إلى مدفع "دي 20" وآخر من طراز "دي 30".

كما قضى الجيش الروسي على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع غفوزديكا في اتجاه خيرسون.
وحيّد تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" (الغرب) في اتجاه كوبيانسك أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا و3 آليات عسكرية، كما أوقف أنشطة مجموعة تخريبية واستطلاع في منطقة خاركوف .
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
وسائل إعلام غربية تعترف بتدمير 3 دبابات "ليوبارد 2" في أوكرانيا
10:56 GMT
في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"تم إحباط نشاط مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة وشاحنة صغيرة ومدفع "دي 20".
شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
شاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала