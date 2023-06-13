https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-المسلحة-الأردنية-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بمواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا---عاجل-1078046216.html

القوات المسلحة الأردنية: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

القوات المسلحة الأردنية: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، "إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية". 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T08:48+0000

2023-06-13T08:48+0000

2023-06-13T09:10+0000

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأردن"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف المصدر أنه "وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده". جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأكد في هذا السياق، تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية، ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، مشددا على أن "قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أثبتتا دوما كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، وفق قوله.ووجّه ملك الأردن خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات، إلى صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة، تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، والتي تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات، تسهم في إشراك المجتمع بمكافحتها، وتلافي آثارها المدمرة على المجتمع والفرد.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أحبطت عناصر الجيش الأردني، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.ونقل موقع "رؤيا" الإخباري، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين، على الواجهتين الشمالية والشرقية، اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

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