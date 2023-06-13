عربي
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-قريتين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1078042302.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة كورسك الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة كورسك الروسية
قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إن الجيش الأوكراني قصف قريتي تيتكينو وغلوشكوفو في مقاطعة كورسك، مما أدى إلى تضرر تسعة منازل، اشتعلت النيران في اثنين... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T06:25+0000
2023-06-13T06:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412578_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_68f8935ed05a3cbfc4730226a11733dd.jpg
وكتب حاكم المقاطعة على "تلغرام": "منذ الصباح الباكر، تعرضت قريتا غلوشكوفو وتيتكينو الواقعة في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية للقصف من أوكرانيا. وفي الوقت الحالي، تضررت تسعة منازل في تيتكينو، واشتعلت النيران في اثنين منها". وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف المنطقة الآن. ولحقت أضرار بعدة منازل في قرية غلوشكوفو. تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه دائم المناطق الحدودية الروسية، وتضرب من الطائرات المسيرة وتقوم بعمليات التخريب، وتحديدا في مقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم، حيث أعلن هناك "المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230613/مروحيات-كا-52-تدمر-المركبات-المدرعة-ومعاقل-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1078040782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412578_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_703eecd1cb99c2f631f233162140960a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة كورسك الروسية

06:25 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إن الجيش الأوكراني قصف قريتي تيتكينو وغلوشكوفو في مقاطعة كورسك، مما أدى إلى تضرر تسعة منازل، اشتعلت النيران في اثنين منها.
وكتب حاكم المقاطعة على "تلغرام": "منذ الصباح الباكر، تعرضت قريتا غلوشكوفو وتيتكينو الواقعة في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية للقصف من أوكرانيا. وفي الوقت الحالي، تضررت تسعة منازل في تيتكينو، واشتعلت النيران في اثنين منها".
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
06:05 GMT
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف المنطقة الآن. ولحقت أضرار بعدة منازل في قرية غلوشكوفو.
تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه دائم المناطق الحدودية الروسية، وتضرب من الطائرات المسيرة وتقوم بعمليات التخريب، وتحديدا في مقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم، حيث أعلن هناك "المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTПоследствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала