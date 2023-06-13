https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-قريتين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1078042302.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة كورسك الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة كورسك الروسية
قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إن الجيش الأوكراني قصف قريتي تيتكينو وغلوشكوفو في مقاطعة كورسك، مما أدى إلى تضرر تسعة منازل، اشتعلت النيران في اثنين... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T06:25+0000
2023-06-13T06:25+0000
2023-06-13T06:25+0000
روسيا
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وكتب حاكم المقاطعة على "تلغرام": "منذ الصباح الباكر، تعرضت قريتا غلوشكوفو وتيتكينو الواقعة في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية للقصف من أوكرانيا. وفي الوقت الحالي، تضررت تسعة منازل في تيتكينو، واشتعلت النيران في اثنين منها". وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف المنطقة الآن. ولحقت أضرار بعدة منازل في قرية غلوشكوفو. تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه دائم المناطق الحدودية الروسية، وتضرب من الطائرات المسيرة وتقوم بعمليات التخريب، وتحديدا في مقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم، حيث أعلن هناك "المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230613/مروحيات-كا-52-تدمر-المركبات-المدرعة-ومعاقل-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1078040782.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف قريتين في مقاطعة كورسك الروسية
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قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، إن الجيش الأوكراني قصف قريتي تيتكينو وغلوشكوفو في مقاطعة كورسك، مما أدى إلى تضرر تسعة منازل، اشتعلت النيران في اثنين منها.
وكتب حاكم المقاطعة على "تلغرام": "منذ الصباح الباكر، تعرضت قريتا غلوشكوفو وتيتكينو الواقعة في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية للقصف من أوكرانيا. وفي الوقت الحالي، تضررت تسعة منازل في تيتكينو، واشتعلت النيران في اثنين منها".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف المنطقة الآن. ولحقت أضرار بعدة منازل في قرية غلوشكوفو.
تقصف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه دائم المناطق الحدودية الروسية، وتضرب من الطائرات المسيرة وتقوم بعمليات التخريب، وتحديدا في مقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم، حيث أعلن هناك "المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي".