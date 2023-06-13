https://sputnikarabic.ae/20230613/المقداد-سوريا-مستعدة-لمساعدة-السعودية-من-أجل-فتح-سفارة-دمشق-بأقصى-سرعة-ممكنة-1078042796.html

المقداد: سوريا مستعدة لمساعدة السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة

المقداد: سوريا مستعدة لمساعدة السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة

أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن "استعداد سوريا لمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة". 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T07:05+0000

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وقال المقداد، في تصريحات مع قناة "الشرق"، إن "الجانبين يبحثان تعيين سفراء جيدين لكي يضمنوا العلاقات التي يجب أن تتنامى لتصل إلى حد التكامل بين البلدين في مجمل السياسات العربية والخارجية".وأضاف أن "سوريا والمملكة كانت علاقاتهما دائما طيبة"، متابعا: "السفارة السعودية في سوريا جاهزة تقريباً، وهناك وفدا سعوديا زار دمشق أخيرا، وهم مرتاحون للتعاون الذي أبدته سوريا من أجل استعادة عمل السفارة فوراً".ووصف المقداد، مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة الشهر الماضي، بـ"الجيدة والدقيقة"، داعيا أطرافا لم يسمها، إلى "التوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري، وأن تساهم في النهضة السورية الجديدة".والتقى على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول "الباسيفيك"، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره السوري فيصل المقداد.وأكد الوزيران، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك في الرياض.

https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الخارجية-السعودي-سندعم-مشروعات-التعافي-الاقتصادي-في-سوريا-ونعمل-على-إعادة-اللاجئين-1077233300.html

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