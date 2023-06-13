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https://sputnikarabic.ae/20230613/المقداد-سوريا-مستعدة-لمساعدة-السعودية-من-أجل-فتح-سفارة-دمشق-بأقصى-سرعة-ممكنة-1078042796.html
المقداد: سوريا مستعدة لمساعدة السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة
المقداد: سوريا مستعدة لمساعدة السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة
أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن "استعداد سوريا لمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة". 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:05+0000
2023-06-13T07:05+0000
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وقال المقداد، في تصريحات مع قناة "الشرق"، إن "الجانبين يبحثان تعيين سفراء جيدين لكي يضمنوا العلاقات التي يجب أن تتنامى لتصل إلى حد التكامل بين البلدين في مجمل السياسات العربية والخارجية".وأضاف أن "سوريا والمملكة كانت علاقاتهما دائما طيبة"، متابعا: "السفارة السعودية في سوريا جاهزة تقريباً، وهناك وفدا سعوديا زار دمشق أخيرا، وهم مرتاحون للتعاون الذي أبدته سوريا من أجل استعادة عمل السفارة فوراً".ووصف المقداد، مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة الشهر الماضي، بـ"الجيدة والدقيقة"، داعيا أطرافا لم يسمها، إلى "التوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري، وأن تساهم في النهضة السورية الجديدة".والتقى على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول "الباسيفيك"، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره السوري فيصل المقداد.وأكد الوزيران، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك في الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الخارجية-السعودي-سندعم-مشروعات-التعافي-الاقتصادي-في-سوريا-ونعمل-على-إعادة-اللاجئين-1077233300.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المقداد: سوريا مستعدة لمساعدة السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة

07:05 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن "استعداد سوريا لمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل فتح سفارة دمشق بأقصى سرعة ممكنة".
وقال المقداد، في تصريحات مع قناة "الشرق"، إن "الجانبين يبحثان تعيين سفراء جيدين لكي يضمنوا العلاقات التي يجب أن تتنامى لتصل إلى حد التكامل بين البلدين في مجمل السياسات العربية والخارجية".
وأضاف أن "سوريا والمملكة كانت علاقاتهما دائما طيبة"، متابعا: "السفارة السعودية في سوريا جاهزة تقريباً، وهناك وفدا سعوديا زار دمشق أخيرا، وهم مرتاحون للتعاون الذي أبدته سوريا من أجل استعادة عمل السفارة فوراً".
ووصف المقداد، مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة الشهر الماضي، بـ"الجيدة والدقيقة"، داعيا أطرافا لم يسمها، إلى "التوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري، وأن تساهم في النهضة السورية الجديدة".
والتقى على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول "الباسيفيك"، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره السوري فيصل المقداد.
وأكد الوزيران، أهمية استمرار المشاورات بين الرياض ودمشق في مختلف القضايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"
كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والعديد من القضايا الإقليمية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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وأكد المقداد متانة العلاقات بين سوريا والسعودية، مشيرا إلى أنها تعكس أملا كبيرا بشأن مستقبل الأمة العربية إقليميا ودوليا.
كما أكد ابن فرحان على أهمية عودة سوريا لممارسة دورها عربيا وإقليميا، مشيدا بمشاركتها في الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك في الرياض.
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