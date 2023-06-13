https://sputnikarabic.ae/20230613/باقري-يتوجه-إلى-الإمارات-لمناقشة-تعزيز-التعاون-الثنائي-والقضايا-الإقليمية-1078046058.html

باقري يتوجه إلى الإمارات لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

باقري يتوجه إلى الإمارات لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

توجه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، إلى الإمارات العربية المتحدة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T08:58+0000

2023-06-13T08:58+0000

2023-06-13T08:58+0000

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وقال باقري، على "تويتر" إنه "زار دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير سياسة حسن الجوار ودراسة القضايا الإقليمية، وذلك تماشيا مع استمرار المشاورات السياسية مع الجيران"، مشيرا أن "الوزير الاستشاري الإماراتي قام بزیارة إيران وأجرينا محادثات مفصلة ثنائية".ووصل سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، أمس الاثنين، إلى مكان بعثته في أبو ظبي، وقال إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد الثلاثاء الماضي، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري"، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوها بضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأفادت وكالة "تسنيم" بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بحسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.

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