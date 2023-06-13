https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-على-المحاور-الأربع-وأهداف-العملية-العسكرية-ثابتة--عاجل-1078063388.html
بوتين: أوكرانيا فشلت في هجومها على المحاور الأربعة وأهداف العملية العسكرية ثابتة
بوتين: أوكرانيا فشلت في هجومها على المحاور الأربعة وأهداف العملية العسكرية ثابتة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور وفشل في جميعها. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T14:11+0000
2023-06-13T14:11+0000
2023-06-13T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
رصد عسكري
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وأوضح بوتين في اجتماع مع المراسلين الحربيين، أن "أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، فلديهم خسائر فادحة".وأضاف بوتين: "أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقًا للوضع الراهن، لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا".وأضاف بوتين أن أوكرانيا فقدت 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد، وهذا فقط ما أحصته موسكو.ونوّه بوتين إلى أنه "بالنسبة للمدرعات، فالأرقام بشكل عام أكثر حسما، في هذا الوقت فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع".وأردف بوتين: "هذا هجوم مضاد واسع النطاق، مع استخدام الاحتياطيات المعدة لهذه الأغراض، وهو مستمر منذ الرابع (من يونيو/ حزيران) وما زال مستمراً حتى الآن".وأكد بوتين إن العمليات القتالية أكدت أن دبابة "تي-90" هي أفضل دبابة اقتحام في العالم.وأشار فلاديمير بوتين إلى أن "الدولة الروسية ليس لها علاقة بأحداث دونباس في عام 2014، منوها إلى أن روسيا تغذي أوكرانيا منذ عقود وتدعم اقتصادها".
https://sputnikarabic.ae/20230613/-الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الأوكرانيين-في-كراسني-ليمان-1078064146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, رصد عسكري
بوتين: أوكرانيا فشلت في هجومها على المحاور الأربعة وأهداف العملية العسكرية ثابتة
14:11 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 14:53 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور وفشل في جميعها.
وأوضح بوتين في اجتماع مع المراسلين الحربيين، أن "أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، فلديهم خسائر فادحة".
وأضاف بوتين: "أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقًا للوضع الراهن، لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا".
إنها (أهداف العملية الخاصة) تتباين وفقًا للوضع الحالي، لكن بشكل عام، بالطبع، لن نغير أي شيء، وهي ذات طبيعة أساسية بالنسبة لنا.
وأضاف بوتين أن أوكرانيا فقدت 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد، وهذا فقط ما أحصته موسكو.
ونوّه بوتين إلى أنه "بالنسبة للمدرعات، فالأرقام بشكل عام أكثر حسما، في هذا الوقت فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع".
هذا ما نراه فحسب، لا تزال هناك خسائر يتعرضون لها لكنها محجوبة، كتلك التي تلحقها الأسلحة البعيدة المدى العالية الدقة بمجموعات من الأفراد والمعدات، لذلك، في الواقع هناك المزيد من هذه الخسائر من جانب أوكرانيا.
وأردف بوتين: "هذا هجوم مضاد واسع النطاق، مع استخدام الاحتياطيات المعدة لهذه الأغراض، وهو مستمر منذ الرابع (من يونيو/ حزيران) وما زال مستمراً حتى الآن".
ووفقًا للرئيس بوتين، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية وفقًا للتقديرات ، 25-30% من المعدات التي تم تسليمها من الخارج.
وأكد بوتين إن العمليات القتالية أكدت أن دبابة "تي-90"
هي أفضل دبابة اقتحام في العالم.
وأشار فلاديمير بوتين إلى أن "الدولة الروسية ليس لها علاقة بأحداث دونباس في عام 2014، منوها إلى أن روسيا تغذي أوكرانيا منذ عقود وتدعم اقتصادها".