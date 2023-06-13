https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-جودة-السلاح-الروسي-تتعاظم-والعملية-العسكرية-جعلت-جيشنا-الأقوى-في-العالم--عاجل-1078067809.html
بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم
بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصائص ونوعية الأسلحة الروسية تتحسن، وقد أتاحت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فهم كيفية ضبط الجيش الروسي ليكون الأفضل... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T15:18+0000
2023-06-13T15:18+0000
2023-06-13T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
رصد عسكري
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وقال بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، اليوم الثلاثاء: "لم يعد هناك صناعة دفاعية تقريبًا في أوكرانيا، لكن عملياتنا (الإنتاجية) تتزايد، والجودة تزداد وتتحسن، والخصائص تتحسن، والمدى والدقة أيضا، ولولا حدوث العملية العسكرية الخاصة، فربما لما فهمنا أبدًا كيفية ضبط دفاعنا من أجل أن يكون جيشنا الأفضل في العالم، لكننا سنفعل ذلك".واستطرد بوتين: يفتقر الجيش الروسي إلى العديد من الأشياء كالذخائر الموجهة بدقة، ومعدات الاتصالات، والطائرات بدون طيار ولكن من ناحية الكم لا الكيف.وأشار الرئيس إلى أنه "في محادثة مع المقاتلين الموجودين في الخطوط الأمامية، كانت هناك طلبات لتخصيص إضافي للأسلحة مضادة للبطاريات".ونوه بوتين إلى أن روسيا ستواصل العمل بشكل انتقائي (دقيق) على المنشآت في أوكرانيا، وليس "مثل هؤلاء البلهاء" (نظام كييف).كما أشاد بوتين بدبابة "تي- 90 براريف" معتبرا إياها أفضل دبابة في العالم، فبمجرد دخولها إلى الموقع المطلوب، لا يوجد شيء يمكن للعدو القيام به هناك.وأوضح بوتين: "الآن يمكننا أن نقول أن تي-90 براريف هي أفضل دبابة في العالم، بمجرد دخولها إلى الموقع، ينتهي كل شيء هناك لا يوجد أحد ولا يوجد شيء للقيام به (بالنسبة للعدو)، علاوة على ذلك فهي أكثر دقة وأعلى أمنًا".
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-على-المحاور-الأربع-وأهداف-العملية-العسكرية-ثابتة--عاجل-1078063388.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يعلن-أن-نزع-الترسانة-العسكرية-الأوكرانية-يتم-إنجازه-تدريجيا--عاجل-1078066735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, رصد عسكري
بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم
15:18 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 15:36 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصائص ونوعية الأسلحة الروسية تتحسن، وقد أتاحت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فهم كيفية ضبط الجيش الروسي ليكون الأفضل في العالم.
وقال بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، اليوم الثلاثاء: "لم يعد هناك صناعة دفاعية تقريبًا في أوكرانيا، لكن عملياتنا (الإنتاجية) تتزايد، والجودة تزداد وتتحسن، والخصائص تتحسن، والمدى والدقة أيضا، ولولا حدوث العملية العسكرية الخاصة، فربما لما فهمنا أبدًا كيفية ضبط دفاعنا من أجل أن يكون جيشنا الأفضل في العالم، لكننا سنفعل ذلك".
واستطرد بوتين: يفتقر الجيش الروسي إلى العديد من الأشياء كالذخائر الموجهة بدقة، ومعدات الاتصالات، والطائرات بدون طيار ولكن من ناحية الكم لا الكيف.
بالطبع ، خلال العملية العسكرية الخاصة ، أصبح من الواضح أن العديد من الأشياء كانت مفقودة، كالذخائر دقيقة التوجيه، ومعدات الاتصالات، والطائرات دون طيار، لدينا هذه الأسلحة ولكن ليس بالكميات الكافية.
وأشار الرئيس إلى أنه "في محادثة مع المقاتلين الموجودين في الخطوط الأمامية، كانت هناك طلبات لتخصيص إضافي للأسلحة مضادة للبطاريات".
تم بالفعل تدمير العديد من الدبابات، بما في ذلك بواسطة طائرات بدون طيار انتحارية، إنها فعالة للغاية، ربما تكون أكثر فعالية بكثير من الوسائل التي يمتلكها العدو، لكنها ليست كافية، وليس هناك ما يكفي من مسيرات أورلان، وهناك حاجة إلى تحسين جودة أورلان على الرغم من أنهم يقومون بمهمتهم، وهناك حاجة إلى أسلحة حديثة مضادة للدبابات، وهناك حاجة أيضا إلى الدبابات الحديثة.
ونوه بوتين إلى أن روسيا ستواصل العمل بشكل انتقائي (دقيق) على المنشآت في أوكرانيا، وليس "مثل هؤلاء البلهاء" (نظام كييف).
سنواصل العمل بشكل انتقائي، لن نقوم بتنفيذ الطريقة التي يضرب بها هؤلاء الأغبياء الأبنية المدنية والمناطق السكنية، بالطبع لن نفعل ذلك، سنواصل الرد بشكل انتقائي.
كما أشاد بوتين بدبابة "تي- 90 براريف" معتبرا إياها أفضل دبابة في العالم، فبمجرد دخولها إلى الموقع المطلوب، لا يوجد شيء يمكن للعدو القيام به هناك.
وأوضح بوتين: "الآن يمكننا أن نقول أن تي-90 براريف
هي أفضل دبابة في العالم، بمجرد دخولها إلى الموقع، ينتهي كل شيء هناك لا يوجد أحد ولا يوجد شيء للقيام به (بالنسبة للعدو)، علاوة على ذلك فهي أكثر دقة وأعلى أمنًا".