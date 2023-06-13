https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-جودة-السلاح-الروسي-تتعاظم-والعملية-العسكرية-جعلت-جيشنا-الأقوى-في-العالم--عاجل-1078067809.html

بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم

بوتين: جودة السلاح الروسي تتعاظم والعملية العسكرية جعلت جيشنا الأقوى في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصائص ونوعية الأسلحة الروسية تتحسن، وقد أتاحت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فهم كيفية ضبط الجيش الروسي ليكون الأفضل... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T15:18+0000

2023-06-13T15:18+0000

2023-06-13T15:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

رصد عسكري

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وقال بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، اليوم الثلاثاء: "لم يعد هناك صناعة دفاعية تقريبًا في أوكرانيا، لكن عملياتنا (الإنتاجية) تتزايد، والجودة تزداد وتتحسن، والخصائص تتحسن، والمدى والدقة أيضا، ولولا حدوث العملية العسكرية الخاصة، فربما لما فهمنا أبدًا كيفية ضبط دفاعنا من أجل أن يكون جيشنا الأفضل في العالم، لكننا سنفعل ذلك".واستطرد بوتين: يفتقر الجيش الروسي إلى العديد من الأشياء كالذخائر الموجهة بدقة، ومعدات الاتصالات، والطائرات بدون طيار ولكن من ناحية الكم لا الكيف.وأشار الرئيس إلى أنه "في محادثة مع المقاتلين الموجودين في الخطوط الأمامية، كانت هناك طلبات لتخصيص إضافي للأسلحة مضادة للبطاريات".ونوه بوتين إلى أن روسيا ستواصل العمل بشكل انتقائي (دقيق) على المنشآت في أوكرانيا، وليس "مثل هؤلاء البلهاء" (نظام كييف).كما أشاد بوتين بدبابة "تي- 90 براريف" معتبرا إياها أفضل دبابة في العالم، فبمجرد دخولها إلى الموقع المطلوب، لا يوجد شيء يمكن للعدو القيام به هناك.وأوضح بوتين: "الآن يمكننا أن نقول أن تي-90 براريف هي أفضل دبابة في العالم، بمجرد دخولها إلى الموقع، ينتهي كل شيء هناك لا يوجد أحد ولا يوجد شيء للقيام به (بالنسبة للعدو)، علاوة على ذلك فهي أكثر دقة وأعلى أمنًا".

https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-على-المحاور-الأربع-وأهداف-العملية-العسكرية-ثابتة--عاجل-1078063388.html

https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يعلن-أن-نزع-الترسانة-العسكرية-الأوكرانية-يتم-إنجازه-تدريجيا--عاجل-1078066735.html

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فلاديمير بوتين, رصد عسكري